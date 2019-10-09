Норвежская «Nammo» оспорит господство «Ониксов-М». Прямоточный перехватчик под маской RIM-162 Block II • 165 • Аналитика









Компания «Nammo» вступает в масштабную гонку в области разработки перспективных средств высокоточного оружия, оснащённых прямоточными воздушно-реактивными двигателями

Уже после первого ознакомления с компоновкой макета-демонстратора УАС 155 mm Solid Fuel RamJet, представленного на широкое обозрение публики в ходе 26-й Международной выставки вооружений и технологий обороны «Eurosatory 2018», проведенной в июне 2018 года, можно было прийти к однозначному выводу, что перспективный дальнобойный снаряд сможет дать фору не только стандартным управляемым активно-реактивным снарядам M982 Block IA-2 (дальность действия 55—60 км), но и перспективным снарядам XM1113 и HVP («Hyper Velocity Projectile»). Последние при ведении огня из перспективных орудий XM907/908 длиной 58 калибров способны поражать цели на удалении 75 и 115 км соответственно при средней скорости на маршевом участке порядка 2900—3500 км/ч.



Столь высокие лётно-технические характеристики снарядов 155 mm Soild Fuel RamJet будут достигаться как благодаря увеличенному до 50 с и более периоду работы интегрального РПД (с возможностью регулирования интенсивности подачи твердотопливного заряда в камеру сгорания для пролонгирования работы двигателя), так и за счёт 35%-ного снижения аэродинамического сопротивления, достигаемого прохождением встречного воздушного потока через «свободный» тракт интегрального РПД. «Свободный» тракт ИРПД представлен каналами воздухозаборника и воздуховода, переходящими в контур камеры сгорания. Таким образом, перспективный «прямоточный» снаряд от «Nammo» будет обладать более высокими скоростью и кинетической энергией на терминальном участке траектории (непосредственно перед поражением цели), нежели стандартные активно-реактивные артиллерийские снаряды, оснащённые донными газогенераторами с разгонными твердотопливными зарядами.



Между тем «прямоточный» активно-реактивный снаряд 155 mm Soild Fuel RamJet является далеко не единственным детищем «Nammo», в котором воплощены перспективные наработки в области проектирования компактных сверхзвуковых и гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей.



По данным именитого британского новостного и военно-аналитического портала janes.com, ссылающегося на осведомлённый источник в штаб-квартире «Nammo Raufoss», специалисты компании приступили к разработке перспективной ракеты-перехватчика, оснащённой более «тяговитой» модификацией интегрального ракетно-прямоточного двигателя SFRJ (Solid Fuel RamJet). Отталкиваясь от первой фотографии макета-демонстратора новой ракеты, а также от того факта, что проработка концепции осуществляется при содействии как Норвежского НИИ оборонных исследований (Forsvartes forskningsinstitutt), так и Научно-исследовательской лаборатории ВМС США, можно прийти к выводу, что перспективная ракета может разрабатываться в рамках грядущего переоснащения многоканальных корабельных ЗРК NSSM Mk 57 mod 12/13 на «высокоэнергетические» ЗУР средней / большой дальности. При этом дальность и лётно-технические качества последних должны заметно превосходить показатели ЗУР семейства RIM-162 ESSM Block I/II.



Более того, аэродинамическая компоновка перспективной ЗУР, спроектированной по схеме «несущий корпус», имеет огромное сходство с семейством RIM-162 «Evolved Sea Sperrow», а это является красноречивым доказательством того, что проект плотно курируется Пентагоном и специалистами подразделения «Raytheon Missile Systems» в интересах Военно-морских сил США. В частности, перспективная ЗУР-перехватчик от норвежской «Nammo», равно как и «рэйтеоновская» RIM-162 ESSM Block I/II, располагает четырьмя развитыми крыльями сверхмалого удлинения, размещёнными вдоль всей длины корпуса и способствующими снижению аэродинамического сопротивления при одновременном сохранении несущих качеств корпуса. Подобная конструкция позволяет зенитной управляемой ракете сохранить более-менее приемлемую маневренность для перехвата цели даже при снижении скорости до 1,3—1,5М на терминальном участке траектории.



Также известно, что для эффективного перехвата передовых средств воздушно-космического нападения, осуществляющих противозенитные манёвры с перегрузками 30—35 ед., противоракета должна обладать располагаемыми перегрузками порядка 62—70G. Реализации данного качества в перспективном детище «Nammo» способствует наличие газоструйной системы отклонения вектора тяги типа TVC, которая благополучно используется в архитектуре системы управления ЗУР RIM-162 ESSM Block II, дополняя весьма компактные хвостовые аэродинамические рули. В то же время норвежский «прямоточный» вариант Evolved Sea Sparrow Missile с интегральным РПД SFRJ сможет дать фору любой из существующих модификаций зенитной ракеты RIM-162. Каким образом?



В то время как система отклонения вектора тяги стандартных ЗУР RIM-162 ESSM сохраняет эффективность лишь в течение непродолжительного периода выгорания заряда двухрежимного твердотопливного ракетного двигателя Mk 134 Mod0 (после чего в управлении участвуют лишь аэродинамические рули, обеспечивающие «Морским воробьям» перегрузку не более 30 до 35G), прямоточный ВРД перспективной ЗУР от «Nammo» позволяет системе ОВТ функционировать на протяжении практически всей траектории полёта, включая подлётный участок. Данная способность обеспечивается благодаря оснащению двигателя типа «Solid Fuel RamJet» компьютеризированной системой регулирования подачи топлива в камеру сгорания через специализированный клапан в сопле газогенератора, что увеличивает период работы двигателя SFRJ до 300—350 с.



Таким образом, сверхманевренность разрабатываемых компанией «Nammo» зенитных ракет нового поколения будет наблюдаться даже близ крайних рубежей дальности действия (70—100 км), в то время как высочайшие маневренные качества ЗУР семейства RIM-162 реализуются на удалении не более 15—20 км от корабельной пусковой установки. Что же касается дополнительных преимуществ, обусловленных наличием у перспективной норвежской ЗУР интегрального ракетно-прямоточного двигателя, то здесь речь идёт о внутрикорпусной архитектуре «месяцевидного» воздухозаборника типа «акулий рот», а также внутрикорпусном расположении воздуховодов, переходящих в контур камеры сгорания.



Столь совершенная и оригинальная конфигурация размещения ИРПД в перспективе позволит детищу «Nammo» сохранить массогабаритные характеристики, необходимые для адаптации к применению в составе счетверённых транспортно-пусковых контейнеров Mk 26, размещаемых в ячейках универсальных вертикальных ПУ Mk 41 «Иджис»-фрегатов/эсминцев и крейсеров «Fritjof Nansen», «Arleigh Burke», «Kongo» и «Ticonderoga», либо в составе модульных вертикальных ПУ Mk 48, установленных на многочисленных надводных кораблях, не оснащённых боевыми информационно-управляющими системами «Иджис».



Логично предположить, что успешное становление проекта перспективной зенитной ракеты средней/большой дальности от компании «Nammo» с ракетно-прямоточным двигателем типа SFRJ может стать серьёзным вызовом для современных российских противокорабельных ракет «Оникс» и «Оникс-М», которые могут быть перехвачены даже вдогон. Штатные зенитные ракеты ESSM Block I/II подобными способностями не располагают. За последние несколько лет специалисты норвежской компании «Nordic Ammunition Company / Nammo», невзирая на недостаточное финансирование и сложность проектирования наукоёмких узлов интегральных ракетно-прямоточных двигателей (ИРПД), смогли добиться значительного успеха в проработке общей концепции перспективного 155-мм управляемого активно-реактивного снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet, оснащённого высокоэнергетическим ИРПД с твердотопливным или пастообразным зарядами газогенератора.Уже после первого ознакомления с компоновкой макета-демонстратора УАС 155 mm Solid Fuel RamJet, представленного на широкое обозрение публики в ходе 26-й Международной выставки вооружений и технологий обороны «Eurosatory 2018», проведенной в июне 2018 года, можно было прийти к однозначному выводу, что перспективный дальнобойный снаряд сможет дать фору не только стандартным управляемым активно-реактивным снарядам M982 Block IA-2 (дальность действия 55—60 км), но и перспективным снарядам XM1113 и HVP («Hyper Velocity Projectile»). Последние при ведении огня из перспективных орудий XM907/908 длиной 58 калибров способны поражать цели на удалении 75 и 115 км соответственно при средней скорости на маршевом участке порядка 2900—3500 км/ч.Столь высокие лётно-технические характеристики снарядов 155 mm Soild Fuel RamJet будут достигаться как благодаря увеличенному до 50 с и более периоду работы интегрального РПД (с возможностью регулирования интенсивности подачи твердотопливного заряда в камеру сгорания для пролонгирования работы двигателя), так и за счёт 35%-ного снижения аэродинамического сопротивления, достигаемого прохождением встречного воздушного потока через «свободный» тракт интегрального РПД. «Свободный» тракт ИРПД представлен каналами воздухозаборника и воздуховода, переходящими в контур камеры сгорания. Таким образом, перспективный «прямоточный» снаряд от «Nammo» будет обладать более высокими скоростью и кинетической энергией на терминальном участке траектории (непосредственно перед поражением цели), нежели стандартные активно-реактивные артиллерийские снаряды, оснащённые донными газогенераторами с разгонными твердотопливными зарядами.Между тем «прямоточный» активно-реактивный снаряд 155 mm Soild Fuel RamJet является далеко не единственным детищем «Nammo», в котором воплощены перспективные наработки в области проектирования компактных сверхзвуковых и гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей.По данным именитого британского новостного и военно-аналитического портала janes.com, ссылающегося на осведомлённый источник в штаб-квартире «Nammo Raufoss», специалисты компании приступили к разработке перспективной ракеты-перехватчика, оснащённой более «тяговитой» модификацией интегрального ракетно-прямоточного двигателя SFRJ (Solid Fuel RamJet). Отталкиваясь от первой фотографии макета-демонстратора новой ракеты, а также от того факта, что проработка концепции осуществляется при содействии как Норвежского НИИ оборонных исследований (Forsvartes forskningsinstitutt), так и Научно-исследовательской лаборатории ВМС США, можно прийти к выводу, что перспективная ракета может разрабатываться в рамках грядущего переоснащения многоканальных корабельных ЗРК NSSM Mk 57 mod 12/13 на «высокоэнергетические» ЗУР средней / большой дальности. При этом дальность и лётно-технические качества последних должны заметно превосходить показатели ЗУР семейства RIM-162 ESSM Block I/II.Более того, аэродинамическая компоновка перспективной ЗУР, спроектированной по схеме «несущий корпус», имеет огромное сходство с семейством RIM-162 «Evolved Sea Sperrow», а это является красноречивым доказательством того, что проект плотно курируется Пентагоном и специалистами подразделения «Raytheon Missile Systems» в интересах Военно-морских сил США. В частности, перспективная ЗУР-перехватчик от норвежской «Nammo», равно как и «рэйтеоновская» RIM-162 ESSM Block I/II, располагает четырьмя развитыми крыльями сверхмалого удлинения, размещёнными вдоль всей длины корпуса и способствующими снижению аэродинамического сопротивления при одновременном сохранении несущих качеств корпуса. Подобная конструкция позволяет зенитной управляемой ракете сохранить более-менее приемлемую маневренность для перехвата цели даже при снижении скорости до 1,3—1,5М на терминальном участке траектории.Также известно, что для эффективного перехвата передовых средств воздушно-космического нападения, осуществляющих противозенитные манёвры с перегрузками 30—35 ед., противоракета должна обладать располагаемыми перегрузками порядка 62—70G. Реализации данного качества в перспективном детище «Nammo» способствует наличие газоструйной системы отклонения вектора тяги типа TVC, которая благополучно используется в архитектуре системы управления ЗУР RIM-162 ESSM Block II, дополняя весьма компактные хвостовые аэродинамические рули. В то же время норвежский «прямоточный» вариант Evolved Sea Sparrow Missile с интегральным РПД SFRJ сможет дать фору любой из существующих модификаций зенитной ракеты RIM-162. Каким образом?В то время как система отклонения вектора тяги стандартных ЗУР RIM-162 ESSM сохраняет эффективность лишь в течение непродолжительного периода выгорания заряда двухрежимного твердотопливного ракетного двигателя Mk 134 Mod0 (после чего в управлении участвуют лишь аэродинамические рули, обеспечивающие «Морским воробьям» перегрузку не более 30 до 35G), прямоточный ВРД перспективной ЗУР от «Nammo» позволяет системе ОВТ функционировать на протяжении практически всей траектории полёта, включая подлётный участок. Данная способность обеспечивается благодаря оснащению двигателя типа «Solid Fuel RamJet» компьютеризированной системой регулирования подачи топлива в камеру сгорания через специализированный клапан в сопле газогенератора, что увеличивает период работы двигателя SFRJ до 300—350 с.Таким образом, сверхманевренность разрабатываемых компанией «Nammo» зенитных ракет нового поколения будет наблюдаться даже близ крайних рубежей дальности действия (70—100 км), в то время как высочайшие маневренные качества ЗУР семейства RIM-162 реализуются на удалении не более 15—20 км от корабельной пусковой установки. Что же касается дополнительных преимуществ, обусловленных наличием у перспективной норвежской ЗУР интегрального ракетно-прямоточного двигателя, то здесь речь идёт о внутрикорпусной архитектуре «месяцевидного» воздухозаборника типа «акулий рот», а также внутрикорпусном расположении воздуховодов, переходящих в контур камеры сгорания.Столь совершенная и оригинальная конфигурация размещения ИРПД в перспективе позволит детищу «Nammo» сохранить массогабаритные характеристики, необходимые для адаптации к применению в составе счетверённых транспортно-пусковых контейнеров Mk 26, размещаемых в ячейках универсальных вертикальных ПУ Mk 41 «Иджис»-фрегатов/эсминцев и крейсеров «Fritjof Nansen», «Arleigh Burke», «Kongo» и «Ticonderoga», либо в составе модульных вертикальных ПУ Mk 48, установленных на многочисленных надводных кораблях, не оснащённых боевыми информационно-управляющими системами «Иджис».Логично предположить, что успешное становление проекта перспективной зенитной ракеты средней/большой дальности от компании «Nammo» с ракетно-прямоточным двигателем типа SFRJ может стать серьёзным вызовом для современных российских противокорабельных ракет «Оникс» и «Оникс-М», которые могут быть перехвачены даже вдогон. Штатные зенитные ракеты ESSM Block I/II подобными способностями не располагают. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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