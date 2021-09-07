Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V"

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. "Спутник V" удивлял неоднократно, но один вопрос мучает миллионы людей по всему миру. Почему нет информации о серьёзных побочных эффектах от русского препарата. Норвежский обозреватель Элрид Бурган нашёл ответ.

Статью, посвящённую "Спутнику V", Бурган опубликовал на страницах издания Forskning. Он попытался выяснить, настолько ли хорошая вакцина из России, как о ней говорят.

Русские сообщили, что эффективность первой в мире вакцины от COVID-19 превышает 90%, однако критика за недостаточную открытость продолжалась. Её не остановила даже публикация третьей фазы испытаний.

Норвежский обозреватель считает, что граждане России относятся к "Спутнику V" со скепсисом, именно поэтому полностью вакцинированы лишь 22% (по данным издания Nature) населения. Однако со временем картина всё больше и больше проясняется.

Об этом говорят и новые исследования, которые доказали эффективность "Спутник V" против "дельта"-штамма. Заражение этим вариантом возможно, а вот серьёзное течение болезни или летальный исход практически исключены. Одно из исследований, подтверждающих это, проведено в Санкт-Петербурге. Бурган отмечает, что авторы не имеют никакого отношения к НИЦЭМ имени Гамалеи, который создал препарат, и в этом большой плюс данной работы.

Из 14 тысяч пациентов с COVID-19 прививку ранее делали около 1300 человек. Если был пройден полный курс вакцинации, то 81% инфицированных не потребовалась госпитализация.

В статье норвежского издания особое внимание уделяется тому, что две дозы "Спутника V" не дублируют друг друга. Второй компонент сделан так, что тело не сразу распознает патоген и не сразу его уничтожает – даёт возможность усилиться иммунной системе.

Норвежец объяснил, почему нет информации о серьёзных побочных эффектах от "Спутника V". Этот препарат производится по технологии, которая похожа на используемую при изготовлении AstraZeneca и Janssen. Но у тех есть многочисленные свидетельства образования тромбов, а у русской вакцины нет.

Бурган отвечает, что учёные из России достаточно информации не предоставили, однако многообещающие результаты "Спутник V" показал в Аргентине. На момент, когда там было введено уже 2,8 миллиона доз, не было зарегистрировано ни одного существенного побочного эффекта.