Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе
«Их детей вывезут в РФ»: в Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключе...
Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения!
Захарова: западные журналисты подвергают травле сирийцев, говорящих правду о "хи...
Главная / Украина

​Норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю

30 апреля 2018, 14:54  •  107 • Украина
На Украине пограничники задержали гражданина Норвегии, который пытался пересечь на пластиковых бочках украинско-румынскую границу по реке Дунай. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
 
© dpsu.gov.ua
 

«Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС», — отмечается в заявлении.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, у него нашли 128 наркосодержащих таблеток.

Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии в связи с попыткой незаконного пересечения госграницы и нарушением правил пребывания на территории Украины. Как отмечается, его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
30 апреля 2018, 13:09
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат и переходит под полный контроль ВСУ
29 апреля 2018, 19:24
СМИ: Администрация Порошенко уверена в получении транша МВФ при любых обстоятельствах
30 апреля 2018, 11:39
Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе

30 апреля 2018, 14:54
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми
30 апреля 2018, 11:39
Эксперт оценил заявление главы МИД Эстонии о намерении говорить с Россией с позиции силы
30 апреля 2018, 16:24
Вандалы уничтожили памятник генералу Ватутину на востоке Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 апреля 2018, 09:09
Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца
27 апреля 2018, 09:09
Пакистанский гамбит Путина
28 апреля 2018, 11:09
Что происходит с долларом
28 апреля 2018, 07:54
Валюта, которая заменит американский доллар
24 апреля 2018, 17:56
У России отнимут $500 млрд?
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
26 апреля 2018, 16:54
Американцы в Сирии: причины неожиданного провала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.