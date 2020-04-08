Норвегию поймали на двух "грубых ошибках" с военной базой США. России сделали намёк

Норвегии указали на две грубейшие ошибки, связанные с новой военной базой США, которая вскоре появится на острове Ян-Майен. Об этом пишет Telegram-канал "СВАРЩИКИ".

Во-первых, местные власти позволили Вашингтону развернуть свой аэродром на территории заповедника, несмотря на свою принципиальную позицию по защите окружающей среды.

Во-вторых, тем самым Норвегия впустила в собственную зону ответственности постороннего политического игрока, который, безусловно, будет навязывать собственные правила поведения.

Таким образом, Осло после этого шага заставляет усомниться в искренности его новых взглядов на ситуацию со Шпицбергеном.

Если Норвегии так наплевать на природу и экологию, то почему Россия должна прислушиваться к мнению Осло, который нарушает международное право? - пишет канал в Telegram.

Кроме того, норвежские власти ставят под угрозу свою же безопасность, поскольку вверяют внешнюю политику и контроль над обстановкой в регионе другому постороннему государству. При этом после вероятных провокаций Вашингтона Осло может остаться без поддержки своего так называемого союзника.