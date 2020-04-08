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Норвегию поймали на двух "грубых ошибках" с военной базой США. России сделали намёк
08 апреля 2020, 17:35 • 115 • Политика
Норвегию поймали на двух "грубых ошибках" с военной базой США. Разрешив американцам развернуть аэродром в заповедной зоне острова Ян-Майен, Осло нарушил собственные же экологические принципы. Кроме того, местные власти сами впустили постороннего игрока, который теперь будет навязывать собственные правила поведения.
Норвегии указали на две грубейшие ошибки, связанные с новой военной базой США, которая вскоре появится на острове Ян-Майен. Об этом пишет Telegram-канал "СВАРЩИКИ".
Во-первых, местные власти позволили Вашингтону развернуть свой аэродром на территории заповедника, несмотря на свою принципиальную позицию по защите окружающей среды.
Во-вторых, тем самым Норвегия впустила в собственную зону ответственности постороннего политического игрока, который, безусловно, будет навязывать собственные правила поведения.
Таким образом, Осло после этого шага заставляет усомниться в искренности его новых взглядов на ситуацию со Шпицбергеном.
Кроме того, норвежские власти ставят под угрозу свою же безопасность, поскольку вверяют внешнюю политику и контроль над обстановкой в регионе другому постороннему государству. При этом после вероятных провокаций Вашингтона Осло может остаться без поддержки своего так называемого союзника.
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