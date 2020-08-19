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Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

19 августа 2020, 15:50  •  21 • Политика
Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Королевстве заявили, что гражданин РФ совершил действия, которые не совместимы с его статусом
Норвегия решила резко ответить на шпионский скандал с российской разведкой. Страна отправляет на родину дипломата РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Как передает NRK, в ведомстве отметили, что дипломат работал в торговом отделе посольства России. О высылке уже доложили послу РФ в Королевстве.
"Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата",
– заявили в министерстве.
Ранее стало известно, что гражданина Норвегии задержали в Осло. Его подозревают в работе на российскую разведку. Как оказалось, мужчина работал в консалтинговой компании DNV GL, оказывавшей услуги по проекту "Северный поток". В компании же опровергли информацию о том, что их работник мог выдать секретные данные.
При этом местные СМИ писали, что мужчина мог передавать гостайну российским дипломатам напрямую.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину он отрицает.

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