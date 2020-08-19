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Норвегия теряется в догадках, как реагировать на передачу гостайны "русскому разведчику"

19 августа 2020, 07:35  •  52 • Политика
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объяснила, почему до сих пор Осло не готово представить официальную позицию о передаче гостайны "русскому разведчику". Ранее такое подозрение было высказано задержанному 15 августа в столице Норвегии гражданину.
В Осло пока не определились с позицией по поводу передачи местным жителем сведений, составляющих гостайну, "русскому разведчику". Как пояснила премьер страны Эрна Солберг, на данный момент власти не оценивают ситуацию, поскольку не проведено детального расследования на сей счёт.
После того как правоохранители разберутся в ситуации, Осло определится с официальной реакцией на события.
Она также уточнила, что до этого момента говорить о том, какие будут последствия данной истории для дипотношений двух стран, преждевременно.
"Чтобы говорить о том, какие это последствия будет иметь для наших отношений с Россией, я думаю, нам нужно подождать..." - пояснила Солберг, добавив, что и премьер-министру, и дипломатическому ведомству доложили об аресте подозреваемого.
Ранее норвежская Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны. Сообщалось, что он мог передать России информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

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