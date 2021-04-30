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Норвегия станет полем битвы... В Осло разгадали истинный смысл "подарка" от США

30 апреля 2021, 23:15  •  47 • Политика
Норвежские политики, кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен разгадали истинный смысл размещения военных баз НАТО на территории страны, которое преподносится со стороны США как "подарок". По мнению политиков, такое соглашение лишь обострит отношения России и НАТО, и Норвегия может стать полем битвы.
Норвежские кандидаты в депутаты Ханна Берг и Ларс Твейтен призвали власти изменить свою позицию по поводу договорённостей с США о размещении на территории страны военных баз НАТО. В статье в издании Dagsavisen политики предупредили, что это может привести к обострению конфликта между Вашингтоном и Москвой, в результате чего Норвегия может сильно пострадать.
Авторы материала отмечают, что министр обороны Франк Бакке-Йенсен 16 апреля подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединёнными Штатами в области обороны. В частности, военным США будет передан в распоряжение норвежский аэропорт Ригге.
"Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас", - пишут Берг и Твейтен.
Они уверены, что в связи со строительством в Норвегии военных баз НАТО напряжённость в Европе будет нарастать, что противоречит интересам политики безопасности их страны.
Берг и Твейтен подчеркнули, что не хотят, чтобы Осло способствовал переходу конфликта из стадии холодной войны в горячую.
"Мы не хотим допустить превращения Норвегии в поле битвы двух держав", - заключили норвежские политики.

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