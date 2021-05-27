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Норвегия разрешила США подобраться поближе к России вне рамок НАТО

27 мая 2021, 19:45  •  92 • Политика
Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американским военным позволили вести себя в Королевстве, как у себя дома
Власти Норвегии выдали официальное разрешение на размещение на своей территории баз Пентагона у границ России на особых условиях, т.е. вне рамок НАТО. Об этом сообщает сегодня местное издание Aftenposten.
Осло и Вашингтон подписали договор, согласно которому Штаты получают право строить на норвежских базах собственные здания, в которые ни у кого не будет доступа, кроме пентагоновцев. Американцы смогут доставлять собственное оборудование, которое норвежская сторона не всегда праве проверить.
Кроме того, Осло предоставляет возможность военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Королевства. Также американцам позволено вести самостоятельный полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз, передает агентство Regnum.
Отмечается, что соглашение подписано на 10 лет, и оно позволит американцам вести себя в Норвегии, как у себя дома.
Однако Осло прописало в документе ряд запретов. Так, Вашингтон не сможет размещать в Королевстве свое ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Одновременно Пентагону предоставили места на аэродромах почти по всей стране с полным своим "обмундированием" – самолетами, вооружением, транспортом и топливом.
Напомним, еще в феврале нынешнего года стало известно о том, что Штаты направили на норвежскую базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих. Также в районе Тромсё закачивалось строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона. Тогда же МИД РФ расценило шаги Осло в предоставлении территории Норвегии для американских баз, как наращивание сил НАТО у российских рубежей на Севере страны.


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