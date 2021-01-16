Норвегия разочарована смелым решением России

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В Осло напуганы поступком Москвы в ответ на действия Вашингтона

Норвегия шокирована решением России выйти из Договора по открытому небу. Осло обсудит возможность сохранения соглашения с другими его участниками. Об этом рассказала глава МИД королевства Ине Эриксен Серейде.

По словам дипломата, Норвегия разочарована, ведь договор способствовал прозрачности в военной сфере и укреплению отношений между странами, так как невооруженные самолеты могли совершать наблюдательные полеты над территорией стран-участниц.

Серейде также добавила, что ДОН позволял укреплять безопасность в мире. Однако то, что договоры о контроле над вооружением, в последнее время прекращают свое действие, настораживает. Норвегия же теперь хочет придумать, как сохранить договор, если это возможно, передает РИА "Новости".

Накануне Россия объявила о том, что начала процедуры по выходу из ДОН. В 2020-м США вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Москва не раз отвергала подобные обвинения и предлагала продлить соглашения. Вашингтон же молчал в ответ. Не дождавшись реакции американцев, Россия приняла решение выйти из договора.