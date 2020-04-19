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Норвегия призналась, почему был задержан российский траулер "Борей" возле Шпицбергена
19 апреля 2020, 22:10 • 62 • Политика
Российский траулер "Борей" 2 апреля задержала береговая охрана возле архипелага Шпицберген. В Министерстве иностранных дел Норвегии объяснили, в чём причина таких действий.
В МИД Норвегии сообщили, что российский траулер заподозрили в нарушении правил вылова рыбы в охраняемой зоне вокруг архипелага Шпицберген. Разрешение ситуации произошло "в обычном порядке", судно освободили, пишет РБК.
В комментарии ведомства сказано, что действия береговой охраны соответствовали принятым в Норвегии морским правилам. По ним государство имеет право осуществлять юрисдикцию на данной территории.
17 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в МИД Норвегии в связи с инцидентом была направлена нота протеста.
Ранее Россия уже выдвигала Норвегии обвинения в расширении своих прав в районе архипелага. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с предложением урегулировать спорные вопросы в ходе переговоров и приурочить это к 100-летию подписания Шпицбергенского трактата. В норвежском ведомстве отказались это делать.
Архипелаг Шпицберген имеет особый правовой статус. 9 февраля 1920 года был подписан Шпицбергенский трактат. По этому соглашению Шпицберген признавался территорией Норвегии, однако другие страны, подписавшие документ, имеют право входить в территориальные воды и пользоваться природными ресурсами.
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