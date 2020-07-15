Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Главная / Политика

Норвегия пожаловалась на имитацию атак российских самолетов

15 июля 2020, 20:00  •  74 • Политика
Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Скандинавы надеются на то, что Москва прекратит боевые маневры на севере РФ
Российские учения, в ходе которых наши самолеты выполняют имитацию авиаударов по норвежским целям, весьма беспокоят Осло. Об этом сообщил посол Королевства в России Руне Ресаланд.
"Примером деятельности, которая не способствует добрососедству, является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели", - цитирует "Интерфакс" главу дипмиссии.
По его словам, такие действия Вооруженных сил РФ угрожают безопасности скандинавского государства. Ресаланд выразил надежду, что Москва откажется от проведения таких маневров.
Возможно, Осло жалуется на российские учения, проведенные в июне текущего года, в ходе которых наши военные отрабатывали уничтожение условных морских целей в Балтийском море. В это же время боевыми мышцами играли представители НАТО в ходе Baltops 2020.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
15 июля 2020, 14:00
"Страшно представить": Азаров обнаружил на Украине новую область
15 июля 2020, 11:00
Попытка Киева заставить Москву выйти из Минских соглашений провалилась
15 июля 2020, 08:00
"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
09 июля 2020, 23:00
"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.