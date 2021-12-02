Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ

02 декабря 2021, 22:50  •  219 • Политика
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Осло не хочет напряженности в отношениях с Москвой
Осло хочет, чтобы НАТО держало свои самолеты и фрегаты подальше от российско-норвежской границы. С таким требованием к Североатлантическому выступила руководитель внешнеполитического ведомства северной страны Анникен Витфельдт.
По ее словам, это решение нового правительства Норвегии. Витфельдт указала на то, что в прошлом году военные тренировки Лондона и Вашингтона в Баренцевом море наделали слишком много шума. Тогда военные Великобритании и США зашли в экономическую зону РФ. 
Глава МИД Норвегии отметила, что ее стране важно, чтобы поблизости были силы Альянса. Однако в пределах сопредельных с Россией границах Норвегия хочет справляться сама и собственными силами заниматься обороной, так как это отвечает интересам Осло. В Норвегии не первый раз высказывают подобное мнение. РФ, как полагает Осло, привыкла к норвежским самолетами и кораблям в этом регионе.
Об этом глава МИД рассказала изданию Verdens Gang. Журналисты также отметили – Россия наращивает военные силы на севере именно из-за политики властей Норвегии, допустивших присутствие НАТО, в то время как сама страна соседку не беспокоит. 
Впрочем, сама Витфельдт говорит, что военные США всегда находились в этом районе. Однако Норвегии важно соблюдать баланс между сдерживанием России и политикой умиротворения. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



219
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 22:50
Захарова отчитала грузинскую журналистку на публике за дерзость
02 декабря 2021, 22:50
Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ
02 декабря 2021, 22:50
"Он в космосе": Зеленскому предсказали варианты ухода с должности
02 декабря 2021, 22:50
Лавров обещал Нуланд ответ Москвы на "адские" санкции Вашингтона
02 декабря 2021, 22:50
Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину
02 декабря 2021, 22:50
Скрытая угроза: Путин назвал причину аварии на шахте в Кузбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2021, 22:50
Захарова отчитала грузинскую журналистку на публике за дерзость
02 декабря 2021, 22:50
"Он в космосе": Зеленскому предсказали варианты ухода с должности
02 декабря 2021, 22:50
Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину
02 декабря 2021, 23:20
«Теперь все сидим и все головы опустили»: Путин провёл совещание об условиях работы н...
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.