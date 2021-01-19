Норвегия после скандала с "привитыми до смерти" решилась на послабления

В Норвегии призвали соотносить риск и пользу вакцинации от COVID-19 после смерти 23 человек. Как сообщалось ранее, привившиеся вакциной от Pfizer вскоре скончались. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что каждый случай смертельного исхода тщательно изучается.

После случившегося власти были вынуждены констатировать: даже относительно лёгкие побочные эффекты от вакцины у страдающих тяжёлыми заболеваниями людей могут привести к серьёзным последствиям.

В Норвегии пришли к выводу, что у тех, у кого в любом случае остаётся очень короткая продолжительность жизни, польза от вакцины может быть незначительной или не иметь значения.

На фоне скандала с вакцинами власти решили ослабить ограничения, введённые в связи с пандемией. В частности, как заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, детям и молодёжи младше 20 лет разрешено участвовать в мероприятиях на свежем воздухе. Также для них будет возможно возобновление тренировок. Кроме того, жителям страны разрешили приглашать в гости до пяти человек.

На встречах за пределами дома разрешено встречаться 10 участникам.