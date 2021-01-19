Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы...
Главная / В мире

Норвегия после скандала с "привитыми до смерти" решилась на послабления

19 января 2021, 20:00  •  176 • В мире
В Норвегии, где, как сообщалось, более 20 человек умерли после вакцинации, заявили об ослаблении ограничительных мер.
В Норвегии призвали соотносить риск и пользу вакцинации от COVID-19 после смерти 23 человек. Как сообщалось ранее, привившиеся вакциной от Pfizer вскоре скончались. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что каждый случай смертельного исхода тщательно изучается.
После случившегося власти были вынуждены констатировать: даже относительно лёгкие побочные эффекты от вакцины у страдающих тяжёлыми заболеваниями людей могут привести к серьёзным последствиям.
В Норвегии пришли к выводу, что у тех, у кого в любом случае остаётся очень короткая продолжительность жизни, польза от вакцины может быть незначительной или не иметь значения.
На фоне скандала с вакцинами власти решили ослабить ограничения, введённые в связи с пандемией. В частности, как заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, детям и молодёжи младше 20 лет разрешено участвовать в мероприятиях на свежем воздухе. Также для них будет возможно возобновление тренировок. Кроме того, жителям страны разрешили приглашать в гости до пяти человек.
На встречах за пределами дома разрешено встречаться 10 участникам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 22:55
"Спутнику V" отказали в экстренном применении: Найдены "несоответствия минимальным требованиям"
19 января 2021, 00:45
Лицевой паралич после вакцины Pfizer: "Укол смерти" получил новую "побочку" в Израиле
19 января 2021, 11:45
Майя Санду в Брюсселе просила вакцину и денег
18 января 2021, 23:45
Опасное промедление: как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена
19 января 2021, 02:35
Эстонские радикалы обещают мешать работе нового правительства
19 января 2021, 20:00
"Какая вонь!": Русские приехали в Индию и... полюбили родные туалеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государ...
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.