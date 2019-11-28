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Норвегия перевела Украине миллионы. В СМИ предложили предать своего премьера суду за казнокрадство и растрату народных средств

28 ноября 2019, 23:54  •  122 • Политика
Норвежский коммунист Пол Стейган предложил предать премьер-министра Эрну Сульберг суду за казнокрадство и растрату народных средств. Автор обвиняет политика в том, что Норвегия перевела Украине миллионы крон на военные действия, а также пытается понять, почему киевская политика всё больше напоминает комедию.
Война на Украине - "заслуга" Барака Обамы, при поддержке которого произошел Майдан, пишет Стейган в своём блоге. Украина, польстившись на лживые обещания Запада о вступлении в ЕС и НАТО, практически превратилась в нацистское государство и испортила отношения с Россией.
Стейган также опирается на мнение независимого американского публициста Дэниэла Лазара: он считает, что в сложной ситуации на Украине виноват не Трамп, а бывшие руководители США, потратившие "на развитие страны" почти 5 миллиардов долларов. В результате и без того слабое государство совсем рухнуло, посеяна межнациональная вражда, пророссийски настроенный президент Янукович вынужден был бежать.
Порошенко, по словам Стейгана, оказался ещё хуже, но настоящей бедой для Украины может стать именно Зеленский, поскольку за ним стоит столь влиятельный олигарх Коломойский, который может "заткнуть за пояс всех остальных".
Этого Коломойского даже сам Владимир Путин откровенно назвал "прохвостом и проходимцем", и немудрено, говорит Стейган: ему удалось "кинуть" даже всемогущего некогда российского олигарха Романа Абрамовича.
Однако вместо того чтобы прислушаться к Путину и к голосу разума, спонсоры из США и ЕС продолжают поддерживать огонь в российско-украинских отношениях. В том числе и Норвегия, которая перевела Киеву сотни миллионов крон, заключает автор, предложив предать премьер-министра Эрну Сульберг суду за растрату народных средств.

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