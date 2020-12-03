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Норвегия обвинила Россию в шпионаже за своим нефтяным производством

03 декабря 2020, 23:15  •  45 • Политика
Фото: pixabay.com
В Москве призвали Осло прекратить пугать примитивной пропагандой граждан Королевства
Россия и Китай подозреваются в шпионском сборе информации о норвежском нефтяном секторе. Об этом сообщает местное деловое издание E24 со ссылкой на доклад Службы безопасности полиции (PST).
Согласно документу, целями шпионажа являются государственные и частные компании, технологические сообщества в университетах и исследовательских учреждениях, а также правительственные структуры.
"Разведывательная деятельность, направленная на норвежский нефтяной сектор, несет большой и долгосрочный ущерб для Норвегии, как в военной и экономической сферах, так и в сфере национальной безопасности", – говорится в докладе.
PST прогнозирует, что шпионаж в отношении нефтяного сектора Королевства продолжится в течение следующих 18 месяцев. По данным службы, также разведка других стран усилит свое внимание к возобновляемым источникам энергии.
Старший советник PST Мартин Бернтсен отметил, что представленный сегодня отчет представляет собой обновленную картину угроз, которыми они поделились с общественностью, чтобы повысить осведомленность граждан.
Местная газета Dagens Næringsliv обратилась за комментарием в связи с этим докладом в посольство РФ в Осло. Там ответили, что в заявлениях в заявлениях PST для Москвы нет ничего нового и что это лишь общие домыслы.
"Спецслужба ведет примитивную пропаганду уже несколько лет, пугает население Норвегии, ищет врагов там, где их нет", – подчеркнули в российской дипмиссии.
Там указали, что властям Королевства "вместо того, чтобы демонизировать Россию", необходимо подумать о содействии тесному сотрудничеству с Москвой.
Газета также связалась с посольством Китая, но его представители не ответили на запрос.

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