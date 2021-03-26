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Норвегия навредила сама себе. Захарову удивили манипуляции вокруг "дочки" Rolls Royce

26 марта 2021, 21:40  •  69 • Политика
Норвегия навредила сама себе, когда запретила продажу "дочки" Rolls Royce российскому "Трансмашхолдингу". Официального представителя МИД РФ Марию Захарову удивили манипуляции Осло вокруг предприятия.
Министерство юстиции Норвегии запретило британской Rolls Royce продавать свою норвежскую "дочку" - завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Вergen Engines. Об этом в пятницу сообщило правительство Норвегии.
В сообщении говорится, что сделка с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) нарушит закон о безопасности Норвегии. И если она состоится, то Rolls Royce придётся столкнуться с серьёзными последствиями. Кабмин подчеркнул, что Норвегия не сотрудничает с Россией в сфере безопасности, а потому не может пойти на продажу завода.
Москва уже отреагировала на решение Осло. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что блокировка сделки стала "обескураживающей новостью", сообщает РИА Новости.
Сделка носила исключительно коммерческий характер, её целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии, - отметила она.
Напомним, что Вergen Engines производит двигатели для Вооружённых сил Норвегии. Если бы предприятие было куплено "Трансмашхолдингом", то стране пришлось бы искать себе нового поставщика. При этом в ТМХ ранее подчеркнули, что сделка готовилась на протяжении года. И юристы удостоверились, что она не попадает под закон о безопасности Норвегии.

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