Норвегия и международные перевозчики сомневаются в Северном морском пути • 98 • Аналитика









Почему Северный морской путь интересен мировому сообществу

Северный морской путь вдоль побережья России является кратчайшей артерией, соединяющей Восточную Азию и Северную Европу. Протяженность его всего 5600 км, что значительно меньше, чем протяженность привычных маршрутов из Европы в Азию через Суэцкий канал и вокруг Африки.



В современных условиях значимость Северного морского пути возрастает. Во-первых, продолжает расти роль стран Восточной Азии в мировой экономике. Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам и ряд других государств все активнее торгуют с Евросоюзом и заинтересованы в том, чтобы их продукция поставлялась в Европу с минимальными издержками. Но традиционные морские пути поставок как раз и выглядят невыгодными из-за продолжительности и дороговизны. Северный морской путь, в свою очередь, прекрасно вписывается в новые концепции развития торговли между Азией и Европой. Это прекрасно понимают в Китае, продвигая идею нового шелкового пути.



Во-вторых, вследствие т.н. «глобального потепления» климат в Арктике меняется, становится более мягким и теплым. Это влечет за собой таяние льдов и освобождение морских пространств для судоходства. Если прежде Арктика, покрытая льдами, была мало кому интересна, то сейчас все большее количество стран мира обращает свое внимание на перспективы арктических путей для развития сообщения между Азией и Европой.



В-третьих, Арктика – очень важный с ресурсной точки зрения регион мира. Здесь находятся колоссальные запасы природных ресурсов, а возможность использования Северного морского пути облегчает и доступность этих ресурсов, разведывание, разработку и эксплуатацию месторождений.



Сегодня можно выделить несколько групп стран, заинтересованных в Северном морском пути. Прежде всего, это сами «арктические» государства – Россия, Канада, США, Дания, Финляндия. У Соединенных Штатов интересы в Арктике свои и не только экономические, но и военно-политические, связанные с дальнейшим углублением противостояния с Россией и Китаем.







Затем это страны Западной Европы, для которых эксплуатация СМП открывает новые возможности торговли с Азией. Арктическая магистраль позволяет европейским странам развивать экономические отношения с Китаем и Японией, минуя прежние пути через неблагополучный Ближний Восток.



Наконец, это страны Восточной Азии, также имеющие свои арктические интересы, и среди них отдельно стоит выделить Китай как наиболее сильное в экономическом и военно-политическом отношении азиатское государство. Реализация планов по строительству все новых и новых ледоколов наглядно иллюстрирует серьезность «арктических» амбиций Поднебесной.



Норвегии Северный морской путь не нужен

Свои сомнения в целесообразности присоединения к Северному морскому пути высказала Норвегия – одно из немногих государств мира, имеющих выход к северным морям и собственные экономические и политические интересы в Арктике.



Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила, что не видит экономической целесообразности в Северном морском пути. Это, мягко говоря, лукавство, поскольку уж кто-кто, а Норвегия точно способна получать прямую выгоду от использования СМП. Поскольку, к примеру, доставлять товары из Китая, Японии, Южной Кореи в Норвегию куда проще по СМП, чем через Суэцкий канал. И норвежские власти это прекрасно понимают, чай не идиоты.



Но Норвегия известна антироссийской позицией, сближающей ее со странами Прибалтики. Желание во что бы то ни было навредить России для Норвегии, видимо, представляет большую значимость, чем те очевидные экономические преимущества, которые предоставит стране Северный морской путь. По крайней мере, в Осло заявили, что СМП пользоваться не будут и порт на норвежском острове Шпицберген для нужд эксплуатации Северного морского пути также не предоставят.





Более того, глава норвежского дипломатического ведомства заявила, что надо бы провести проверку Северного морского пути на соответствие неким экологическим стандартам, выдвигаемым для корабельных маршрутов в Арктике. Экология – излюбленный конек Норвегии, к которому власти этой скандинавской страны обращаются каждый раз, когда хотят в чем-то навредить России.







Вот и сейчас, заговорив о необходимости экологической проверки Северного морского пути, министр Серейде, что называется, спалилась – дело не в экономической целесообразности и не в глубокой обеспокоенности Норвегии охраной окружающей среды, а в создании преград и препятствий для России. Чтоб у соседа корова сдохла, это называется.



Позиция российской стороны в отношении позиции Норвегии остается однозначной. Российские власти рассматривают эксплуатацию Северного морского пути как внутреннее дело Российской Федерации. Соответственно, им нет особого дела до позиции Осло. Не хочет Норвегия пользоваться СМП – пожалуйста, хуже от этого будет только самой Норвегии.



Кстати, если кому и не выгодно развитие Северного морского пути, то прежде всего Египту, который контролирует зону Суэцкого канала. Ведь вследствие развития новой магистрали значение Суэцкого канала резко упадет. Но Египет как раз и не выступает с какими-либо заявлениями, поскольку его руководство прекрасно понимает всю бесперспективность подобной позиции – мир меняется и развитие Северного морского пути становится одним из свидетельств новых экономических и даже политических перемен.



Французская компания отказывается от СМП

Помимо Норвегии экономическая эффективность Северного морского пути почему-то вызвала сомнения и у крупного международного перевозчика – французской компании CMA CGM.



CMA CGM – один из ведущих морских контейнерных перевозчиков современного мира. Компания контролирует примерно 14% всего мирового контейнерного флота. Поэтому позиция такого гиганта в отношении Северного морского пути не может не вызвать интереса. В CMA CGM заявили, что не собираются использовать ни один из транспортных коридоров Северного морского пути, хотя таяние льдов в Арктике и растущие возможности прохода судов через СМП способны принести компании большие доходы.



Свою позицию компания объяснила практически теми же соображениями, что и власти Норвегии. В CMA CGM утверждают, что обеспокоены вопросами защиты окружающей среды и сохранением биологического разнообразия в Арктике. Поэтому, даже несмотря на очевидные экономические преимущества использования Северного морского пути, компания не собирается его использовать.







Председатель совета директоров компании Рудольф Сааде заявил, что CMA CGM не собирается пользоваться любыми маршрутами, где придется пересекать арктический лед. Такое обещание топ-менеджер дал на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с представителями крупного французского бизнеса. Теперь, по словам руководителя компании, ни одно из 500 судов не войдет в арктические воды, особенно в те маршруты, что идут вдоль побережья Сибири.



CMA CGM призвала и другие компании, занимающиеся международными морскими перевозками, последовать ее примеру и отказаться от нанесения вреда окружающей среде. Кроме того, компания планирует полностью перевести используемые суда на сжиженный газ, отказавшись от менее безопасных в плане экологии видов топлива. Что нужно знать об очередном «сливе» Новороссии



Сейчас сложно сказать, какими в действительности соображениями руководствуется международный перевозчик. В экологическую идейность представителей крупного бизнеса, да еще такого уровня и такой сферы деятельности, верится с трудом. Но очевидно, что сейчас все большее количество акторов мировой политики и экономики пытаются демонстрировать свое пренебрежение по отношению к Северному морскому пути. Возможно, это такая попытка скрытого давления на Россию с целью открыть морской путь для прохода иностранных судов без уведомления российской стороны.



Национальная артерия или международный маршрут?

Споры о том, могут ли иностранные корабли ходить в северных водах вдоль российского побережья, в последнее время становятся все более острыми. Главный претендент на «общедоступность» Северного морского пути – Соединенные Штаты Америки. Крупнейшей западной державе очень не нравятся те возможности, которыми обладает сейчас Россия по контролю над очень перспективной артерией.



Американские политики, военачальники, бизнесмены постоянно напоминают в своих выступлениях о том, что Северный морской путь, как и Арктика в целом, должны принадлежать «всему человечеству». Но мы прекрасно понимаем, что под «человечеством», как и под «мировой общественностью» и «цивилизованным миром», США понимают самих себя, ну может быть еще несколько союзных государств, образующих «коллективный Запад». Вряд ли американцы пекутся об интересах Китая или даже Южной Кореи в арктических широтах.



Отстаивая свое право использования Северного морского пути, американцы утверждают, что Арктика не является собственностью Российской Федерации. И здесь они действительно правы. Но правы лишь в том, что на все арктическое пространство не распространяются границы какого-либо государства, но они распространяются на определенные участки и суши, и морей.



Северный морской путь в большей своей части проходит непосредственно вдоль российского побережья, в территориальных водах Российской Федерации. И для нашей страны контроль над Северным морским путем обусловлен не только и даже не столько экономическими соображениями, сколько необходимостью обеспечения национальной безопасности российского государства. Поскольку ни одна сильная страна не позволит иностранным кораблям без надлежащих разрешений присутствовать в своих территориальных водах и перемещаться по ним, особенно если это военные корабли.



Напомним, что с 2019 года иностранные военные корабли могут передвигаться по Северному морскому пути при наличии уведомления российских властей и в сопровождении российского лоцмана. С торговым судоходством не так сложно, но и стоит отметить, что без российского сопровождения двигаться по Северному морскому пути намного опаснее.







Для большинства иностранных экипажей, даже при наличии современной навигационной техники и высоком уровне квалификации, перемещение по Северному морскому пути сопряжено с многочисленными рисками. Сопровождение российской стороной помогает эти риски если не нивелировать, то свести к минимуму.



В любом случае, России не стоит оглядываться ни на другие государства, ни на международные корпорации. Развитие Северного морского пути – исключительное и законное право нашей страны, а пользоваться или нет этой артерией – пусть другие страны или международные корпорации решают сами. Время расставит все по своим местам, заодно покажет и подлинную экономическую эффективность судоходства в арктическом пространстве. Северный морской путь в последнее время привлекает все большее внимание со стороны иностранных государств. Тем более неожиданными стали сомнения, которые высказывают в целесообразности участия в Северном морском пути некоторые страны и крупные международные компании.Северный морской путь вдоль побережья России является кратчайшей артерией, соединяющей Восточную Азию и Северную Европу. Протяженность его всего 5600 км, что значительно меньше, чем протяженность привычных маршрутов из Европы в Азию через Суэцкий канал и вокруг Африки.В современных условиях значимость Северного морского пути возрастает. Во-первых, продолжает расти роль стран Восточной Азии в мировой экономике. Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам и ряд других государств все активнее торгуют с Евросоюзом и заинтересованы в том, чтобы их продукция поставлялась в Европу с минимальными издержками. Но традиционные морские пути поставок как раз и выглядят невыгодными из-за продолжительности и дороговизны. Северный морской путь, в свою очередь, прекрасно вписывается в новые концепции развития торговли между Азией и Европой. Это прекрасно понимают в Китае, продвигая идею нового шелкового пути.Во-вторых, вследствие т.н. «глобального потепления» климат в Арктике меняется, становится более мягким и теплым. Это влечет за собой таяние льдов и освобождение морских пространств для судоходства. Если прежде Арктика, покрытая льдами, была мало кому интересна, то сейчас все большее количество стран мира обращает свое внимание на перспективы арктических путей для развития сообщения между Азией и Европой.В-третьих, Арктика – очень важный с ресурсной точки зрения регион мира. Здесь находятся колоссальные запасы природных ресурсов, а возможность использования Северного морского пути облегчает и доступность этих ресурсов, разведывание, разработку и эксплуатацию месторождений.Сегодня можно выделить несколько групп стран, заинтересованных в Северном морском пути. Прежде всего, это сами «арктические» государства – Россия, Канада, США, Дания, Финляндия. У Соединенных Штатов интересы в Арктике свои и не только экономические, но и военно-политические, связанные с дальнейшим углублением противостояния с Россией и Китаем.Затем это страны Западной Европы, для которых эксплуатация СМП открывает новые возможности торговли с Азией. Арктическая магистраль позволяет европейским странам развивать экономические отношения с Китаем и Японией, минуя прежние пути через неблагополучный Ближний Восток.Наконец, это страны Восточной Азии, также имеющие свои арктические интересы, и среди них отдельно стоит выделить Китай как наиболее сильное в экономическом и военно-политическом отношении азиатское государство. Реализация планов по строительству все новых и новых ледоколов наглядно иллюстрирует серьезность «арктических» амбиций Поднебесной.Свои сомнения в целесообразности присоединения к Северному морскому пути высказала Норвегия – одно из немногих государств мира, имеющих выход к северным морям и собственные экономические и политические интересы в Арктике.Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила, что не видит экономической целесообразности в Северном морском пути. Это, мягко говоря, лукавство, поскольку уж кто-кто, а Норвегия точно способна получать прямую выгоду от использования СМП. Поскольку, к примеру, доставлять товары из Китая, Японии, Южной Кореи в Норвегию куда проще по СМП, чем через Суэцкий канал. И норвежские власти это прекрасно понимают, чай не идиоты.Но Норвегия известна антироссийской позицией, сближающей ее со странами Прибалтики. Желание во что бы то ни было навредить России для Норвегии, видимо, представляет большую значимость, чем те очевидные экономические преимущества, которые предоставит стране Северный морской путь. По крайней мере, в Осло заявили, что СМП пользоваться не будут и порт на норвежском острове Шпицберген для нужд эксплуатации Северного морского пути также не предоставят.Более того, глава норвежского дипломатического ведомства заявила, что надо бы провести проверку Северного морского пути на соответствие неким экологическим стандартам, выдвигаемым для корабельных маршрутов в Арктике. Экология – излюбленный конек Норвегии, к которому власти этой скандинавской страны обращаются каждый раз, когда хотят в чем-то навредить России.Вот и сейчас, заговорив о необходимости экологической проверки Северного морского пути, министр Серейде, что называется, спалилась – дело не в экономической целесообразности и не в глубокой обеспокоенности Норвегии охраной окружающей среды, а в создании преград и препятствий для России. Чтоб у соседа корова сдохла, это называется.Позиция российской стороны в отношении позиции Норвегии остается однозначной. Российские власти рассматривают эксплуатацию Северного морского пути как внутреннее дело Российской Федерации. Соответственно, им нет особого дела до позиции Осло. Не хочет Норвегия пользоваться СМП – пожалуйста, хуже от этого будет только самой Норвегии.Кстати, если кому и не выгодно развитие Северного морского пути, то прежде всего Египту, который контролирует зону Суэцкого канала. Ведь вследствие развития новой магистрали значение Суэцкого канала резко упадет. Но Египет как раз и не выступает с какими-либо заявлениями, поскольку его руководство прекрасно понимает всю бесперспективность подобной позиции – мир меняется и развитие Северного морского пути становится одним из свидетельств новых экономических и даже политических перемен.Помимо Норвегии экономическая эффективность Северного морского пути почему-то вызвала сомнения и у крупного международного перевозчика – французской компании CMA CGM.CMA CGM – один из ведущих морских контейнерных перевозчиков современного мира. Компания контролирует примерно 14% всего мирового контейнерного флота. Поэтому позиция такого гиганта в отношении Северного морского пути не может не вызвать интереса. В CMA CGM заявили, что не собираются использовать ни один из транспортных коридоров Северного морского пути, хотя таяние льдов в Арктике и растущие возможности прохода судов через СМП способны принести компании большие доходы.Свою позицию компания объяснила практически теми же соображениями, что и власти Норвегии. В CMA CGM утверждают, что обеспокоены вопросами защиты окружающей среды и сохранением биологического разнообразия в Арктике. Поэтому, даже несмотря на очевидные экономические преимущества использования Северного морского пути, компания не собирается его использовать.Председатель совета директоров компании Рудольф Сааде заявил, что CMA CGM не собирается пользоваться любыми маршрутами, где придется пересекать арктический лед. Такое обещание топ-менеджер дал на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с представителями крупного французского бизнеса. Теперь, по словам руководителя компании, ни одно из 500 судов не войдет в арктические воды, особенно в те маршруты, что идут вдоль побережья Сибири.CMA CGM призвала и другие компании, занимающиеся международными морскими перевозками, последовать ее примеру и отказаться от нанесения вреда окружающей среде. Кроме того, компания планирует полностью перевести используемые суда на сжиженный газ, отказавшись от менее безопасных в плане экологии видов топлива.Сейчас сложно сказать, какими в действительности соображениями руководствуется международный перевозчик. В экологическую идейность представителей крупного бизнеса, да еще такого уровня и такой сферы деятельности, верится с трудом. Но очевидно, что сейчас все большее количество акторов мировой политики и экономики пытаются демонстрировать свое пренебрежение по отношению к Северному морскому пути. Возможно, это такая попытка скрытого давления на Россию с целью открыть морской путь для прохода иностранных судов без уведомления российской стороны.Споры о том, могут ли иностранные корабли ходить в северных водах вдоль российского побережья, в последнее время становятся все более острыми. Главный претендент на «общедоступность» Северного морского пути – Соединенные Штаты Америки. Крупнейшей западной державе очень не нравятся те возможности, которыми обладает сейчас Россия по контролю над очень перспективной артерией.Американские политики, военачальники, бизнесмены постоянно напоминают в своих выступлениях о том, что Северный морской путь, как и Арктика в целом, должны принадлежать «всему человечеству». Но мы прекрасно понимаем, что под «человечеством», как и под «мировой общественностью» и «цивилизованным миром», США понимают самих себя, ну может быть еще несколько союзных государств, образующих «коллективный Запад». Вряд ли американцы пекутся об интересах Китая или даже Южной Кореи в арктических широтах.Отстаивая свое право использования Северного морского пути, американцы утверждают, что Арктика не является собственностью Российской Федерации. И здесь они действительно правы. Но правы лишь в том, что на все арктическое пространство не распространяются границы какого-либо государства, но они распространяются на определенные участки и суши, и морей.Северный морской путь в большей своей части проходит непосредственно вдоль российского побережья, в территориальных водах Российской Федерации. И для нашей страны контроль над Северным морским путем обусловлен не только и даже не столько экономическими соображениями, сколько необходимостью обеспечения национальной безопасности российского государства. Поскольку ни одна сильная страна не позволит иностранным кораблям без надлежащих разрешений присутствовать в своих территориальных водах и перемещаться по ним, особенно если это военные корабли.Напомним, что с 2019 года иностранные военные корабли могут передвигаться по Северному морскому пути при наличии уведомления российских властей и в сопровождении российского лоцмана. С торговым судоходством не так сложно, но и стоит отметить, что без российского сопровождения двигаться по Северному морскому пути намного опаснее.Для большинства иностранных экипажей, даже при наличии современной навигационной техники и высоком уровне квалификации, перемещение по Северному морскому пути сопряжено с многочисленными рисками. Сопровождение российской стороной помогает эти риски если не нивелировать, то свести к минимуму.В любом случае, России не стоит оглядываться ни на другие государства, ни на международные корпорации. Развитие Северного морского пути – исключительное и законное право нашей страны, а пользоваться или нет этой артерией – пусть другие страны или международные корпорации решают сами. Время расставит все по своим местам, заодно покажет и подлинную экономическую эффективность судоходства в арктическом пространстве. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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