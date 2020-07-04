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Норвегия и Исландия подняли истребители из-за пролёта российских Ту-142

04 июля 2020, 22:00  •  33 • В мире
Три российских Ту-142 совершили полёт над Баренцевым морем и северо-востоком Атлантики. На отдельных участках протяжённого маршрута российские самолёты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.
В Северном флоте отчитались об успешной миссии над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантикой. Полёт трёх противолодочных самолётов Ту-142 под прикрытием МиГ-31 занял свыше 12 часов.
За это время лётчики отработали полёт над безориентирной местностью, выполнили задачи лётной подготовки в дальней морской зоне, сообщили в пресс-службе флота.
Впрочем, без сторонних наблюдателей не обошлось. На отдельных участках маршрута в воздух на сопровождение поднимались иностранные авиасуда.
Так, говорится в сообщении, на определённых участках пути наши Ту-142 сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик в Исландии.
"Самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств", - добавили в пресс-службе.

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