Норвегия и Исландия подняли истребители из-за пролёта российских Ту-142

В Северном флоте отчитались об успешной миссии над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантикой. Полёт трёх противолодочных самолётов Ту-142 под прикрытием МиГ-31 занял свыше 12 часов.

За это время лётчики отработали полёт над безориентирной местностью, выполнили задачи лётной подготовки в дальней морской зоне, сообщили в пресс-службе флота.

Впрочем, без сторонних наблюдателей не обошлось. На отдельных участках маршрута в воздух на сопровождение поднимались иностранные авиасуда.

Так, говорится в сообщении, на определённых участках пути наши Ту-142 сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик в Исландии.

"Самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств", - добавили в пресс-службе.