Нормы творчества: три закона по Конституции напишут с нуля

В России с нуля будут написаны законы о культуре, о Госсовете и о науке. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель рабочей группы по мониторингу внесения конституционных законопроектов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, работа над ними уже началась. Большая же часть всех поправок будет внесена после парламентских каникул. Эксперты считают, что россияне ждут новых норм, поскольку рассчитывают на практическую реализацию гарантий, закрепленных в Конституции.

На семи направлениях

Авторами и инициаторами внесения законопроектов по поправкам в Конституцию могут быть администрация президента, правительство, сенаторы, депутаты, конституционные и верховные суды, а также все, кто обладает правом законодательной инициативы, сообщил Павел Крашенинников.

— Владимир Путин попросил нас следить за разработкой законопроектов, положения которых были закреплены в Конституции. У нас уже сформированы подгруппы, которые начнут работу по заданным направлениям. Хотелось бы обратить внимание на новые законы, которые будут написаны с нуля. Это закон о культуре, о Госсовете и о науке, — рассказал «Известиям» парламентарий.

По его словам, всего речь идет о семи направлениях работы. Первое — это организация публичной власти, государственная муниципальная служба, выборы. Второе — оборона, безопасность и суверенитет. Павел Крашенинников напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект о противодействии экстремистской деятельности. Более того, в правительство и Верховный суд направлены поправки в КоАП и Уголовный кодекс о неделимости территории РФ. В этом блоке также будут законопроекты о международных договорах, анализ которых на прошлой неделе предложил сделать спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Третье касается судебной системы и прокуратуры. Четвертое связано с семьей и образованием. Это направление подразумевает разработку законопроектов об опеке, поправок в Семейный кодекс. В него входит уже внесенный президентом закон об образовании.

Пятое посвящено социальным гарантиям, пособиям, пенсиям — в первую очередь ее индексации.

Шестое — медицина, культура, экология. Последнее, седьмое направление посвящено экономике и институтам гражданского общества. Как сообщил Павел Крашенинников, в рамках этого блока будут готовиться поправки в закон об общественных объединениях, закон о развитии малого и среднего бизнеса и другие.

— Думаю, что основная часть законопроектов будет внесена после летних парламентских каникул (они начнутся с 24 июля. — «Известия»), — пояснил «Известиям» парламентарий.

Напомним, что всего планируется принять около 100 различных законопроектов.

Ожидаемые нормы

Как сообщили «Известиям» другие члены рабочей группы, следующее заседание после голосования они проведут 30 июля.

— Впервые в Основной закон страны включены строчки о том, что к функционалу органов исполнительной федеральной и региональной власти отнесено развитие частной предпринимательской инициативы. Для нас это очень важно, поэтому мы будем внимательно наблюдать за тем, как это будет прописано в новых нормах, — рассказал «Известиям» член группы глава «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, не менее значимыми станут законопроекты о единстве публичной власти в России, о гармонизации трудовых отношений, которые также волнуют бизнес.

Еще один член рабочей группы первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин подтвердил «Известиям», что по его направлению работа уже активно ведется.

— Мы приступили к обсуждению новых норм о непрерывном образовании и статусе педагогического работника, также среди них законопроекты об индексации пенсий работающим гражданам и социальной защите инвалидов. Напомню: благодаря тому, что Владимир Путин поддержал мое предложение, в 114-й статье Конституции появилась поправка о появлении системы социальной защиты инвалидов, — рассказал парламентарий.

По словам главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, он и его коллеги также будут внимательно следить за вносимыми поправками.

— В этом смысле речь о продлении полномочий рабочей группы, — отметил он.

По его словам, одни из самых важных поправок — изменения в закон о социальном партнерстве, который должен быть серьезно усилен. В нем необходимо прописать обязанности муниципальной власти, в том числе по созданию трехсторонних комиссий, куда по аналогии с федеральным уровнем должны будут войти профсоюзы, бизнес и власти.

Последние рейтинги ФОМ показали рост поддержки и доверия Владимиру Путину, это означает, что кампания по внесению поправок дала положительный результат и определенные надежды, заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Эти ожидания позитивных перемен надо поддерживать и воплощать в реальные действия власти. Иначе наступит глубокое разочарование. Поэтому сейчас парламент должен принять новые социальные нормы, которые наполнят поправки в Конституцию содержанием, — отметил эксперт.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов согласен, что новые федеральные законы, закрепляющие положения Конституции, должны гарантировать населению: конституционные изменения станут нормами прямого действия. Это касается и «ценностных» нововведений, и поправок социального характера, и новелл, меняющих баланс полномочий органов власти, отметил эксперт.