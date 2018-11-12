«Нормальные люди, хотят мира»: Иностранные наблюдатели о выборах в Новороссии

Длинные очереди, много молодежи и ощущение праздника: как в ДНР и ЛНР избирали новых руководителей

Автор:

Павленко Дмитрий

В минувшее воскресенье жители ДНР и ЛНР второй раз за свою историю избирали глав республик и представителей органов законодательной власти. За процессом голосования следили десятки международных наблюдателей и сотни журналистов, среди которых был и корреспондент телеканала «Царьград». Подробности — в нашем репортаже.

Кто побеждает на выборах: предварительные результаты

В ДНР свои кандидатуры на должность главы Донецкой Народной Республики выставили пять человек. Среди них временно исполняющий обязанности главы ДНР после трагической гибели Александра Захарченко Денис Пушилин, бывший глава администрации Енакиево и Горловки, депутат Народного Совета ДНР от общественного движения «Свободный Донбасс» Роман Храменков, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и участников боевых действий» Петровского района Донецка Роман Евстифеев, экс-заместитель министра образования и науки ДНР Владимир Медведев и председательствующая судья Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко Елена Шишкина.

Согласно официальной информации ЦИК ДНР, по состоянию на 8 часов 12 ноября 2018 года после обработки почти 98% бюллетеней убедительную победу на выборах одерживает временно исполняющий обязанности главы ДНР, бывший председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, за кандидатуру которого отдали свои голоса 60,9% жителей республики. На втором месте — действующий депутат Народного Совета Роман Храменков, заручившийся поддержкой 14,1% избирателей. Замыкает тройку лидеров единственная женщина в списке претендентов на высший пост Елена Шишкина с 9,2%. За Романа Евстифеева и Владимира Медведева проголосовали соответственно 7,8 и 6,4% избирателей.

Денис Пушилин. Фото: vk.com

На выборах в Народный Совет ДНР, которые проходят на пропорциональной основе, лидирует общественное движение «Донецкая Республика».

По предварительным данным, за его представителей отдали свои голоса 72,74% избирателей. Общественное движение «Свободный Донбасс» заручилось поддержкой немногим более четверти голосов избирателей — 25,56% — и также проходит в новый состав донецкого парламента.

В соседней ЛНР на выборах главы Луганской Народной Республики также с большим отрывом лидирует исполняющий обязанности руководителя молодого государства, экс-председатель МГБ ЛНР Леонид Пасечник. После обработки 96% бюллетеней он набирает 68,4% голосов избирателей. На втором месте — председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения «Луганский экономический союз» Олег Коваль с 16,57%. За председателя Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта ЛНР Наталью Сергун отдали свои голоса 7,89% жителей Луганщины, а за председателя Перевальского территориального объединения ОД «Луганский экономический союз» Людмилу Руснак — 5,84% избирателей.