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Нормальная жизнь навредит: США предсказали вторую волну коронавируса в Китае
16 марта 2020, 17:35 • 68 • В мире
Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил неблагоприятный прогноз для Китая. Нормальная жизнь может навредить гражданам: отмена карантина повлечёт вторую волну коронавируса.
Победить коронавирус в Китае получилось только благодаря жёстким ограничениям передвижения граждан. В эфире телеканала ABC Фаучи заявил, что по мере снятия ограничений в КНР может возникнуть вторая волна COVID-2019. Это случится, когда государство начнёт "возвращаться к нормальной жизни".
По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете сейчас коронавирус подтверждён у 152 428 человек. Заболевание проявилось на территории 141 страны. 5 720 человек умерло. В пятёрку лидеров по количеству заражённых входят Китай, Италия, Иран, Корея, Испания.
11 марта вспышку вируса, получившего название SARS-CoV-2, ВОЗ объявила пандемией.
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