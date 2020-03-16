Нормальная жизнь навредит: США предсказали вторую волну коронавируса в Китае

Победить коронавирус в Китае получилось только благодаря жёстким ограничениям передвижения граждан. В эфире телеканала ABC Фаучи заявил, что по мере снятия ограничений в КНР может возникнуть вторая волна COVID-2019. Это случится, когда государство начнёт "возвращаться к нормальной жизни".

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете сейчас коронавирус подтверждён у 152 428 человек. Заболевание проявилось на территории 141 страны. 5 720 человек умерло. В пятёрку лидеров по количеству заражённых входят Китай, Италия, Иран, Корея, Испания.

11 марта вспышку вируса, получившего название SARS-CoV-2, ВОЗ объявила пандемией.