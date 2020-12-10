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Норкин задал Марии Захаровой хитрый вопрос о Псаки: "Была такая радостная... А теперь разозлилась"

10 декабря 2020, 16:35  •  179 • Политика
Андрей Норкин задал Марии Захаровой хитрый вопрос о Джен Псаки, отметив мимоходом, что "она была такая радостная... а теперь разозлилась". Захарова иронию оценила и отбила шутливый удар.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла участие в подкасте на радио "КП", ответив на вопросы Андрея Норкина и Валентина Алфимова. Беседовали подробно обо всём, в том числе подводили итоги года. Кроме того, Андрей Норкин спросил, не соскучилась ли Мария Захарова по Джен Псаки.
- Нет, не могу такого сказать, - сразу ответила Мария Захарова.
Андрей Норкин задал ещё несколько уточняющих вопросов. Мол, ни как по профессионалу не соскучились, ни как по человеку? Захарова отметила, что ей и правда не приходится скучать. Такая работа... Некогда.
- Она была такая радостная, в розовой ушанке, а теперь опять разозлилась, - снова предпринял попытку Норкин.
Надо сказать, розовая ушанка - это подарок русских дипломатов. Есть легендарное фото, где Псаки позирует в этой ушанке вместе с Марией Захаровой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже Псаки рассказывала, что хранит этот подарок.
Теперь она может войти в администрацию Джо Байдена в случае его победы на выборах президента США.
Ещё раз отметив, что скучать времени не было, Мария Захарова добавила, отвечая на хитрый вопрос: "Я могу сказать, что тот период был, действительно, наверное, таким экстраординарным по количеству контактов глав внешнеполитических ведомств России и США. Это сто процентов так".
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