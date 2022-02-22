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Норкин ёмко поддел украинца в прямом эфире: "Вы просто рубаху на себе порвали"

22 февраля 2022, 15:10  •  172 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин поддел украинского эксперта в прямом эфире передачи "Место встречи" на НТВ. "Вы просто рубаху на себе порвали", - одёрнул он зарвавшегося украинца.
В частности, Андрей Норкин во время эфира поспорил с украинским политологом Василием Вакаровым. Последний стал доказывать, что США с помощью дронов и прочих гаджетов регулярно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. В связи с этим, по его мнению, именно Штаты являются единственным достоверным источником информации о происходящем там.
Вакаров также добавил, что информация об угрозе терактов в России, о которой заявлял Вашингтон, и информация о Донбассе "идёт из одного источника", и это не Украина, намекая на американскую разведку.
После многократных просьб Норкина озвучить, что же это за источник, украинский эксперт давал косвенные, завуалированные ответы. Телеведущий напомнил Вакарову о тех временах, когда тот ещё позволял себе говорить то, что он думает.
"Василий Дмитриевич, когда вы ещё позволяли себе говорить то, что вы думаете, - была одна история, когда опубликовали закрытые ответы на наши предложения", - сказал Норкин.
По его словам, Вакаров тогда "рубашку на себе порвал, говоря: "Это не Украина слила".
"На следующий день выяснилось, что это всё равно была Украина", - сказал ведущий и призвал эксперта раскрыть тот самый "источник".
Он также обратился к украинским гостям в студии с просьбой экономить общее время и говорить "чётко, без обиняков", потому что им "здесь ничего не будет".
"Просто вы столько тумана напускаете, что фиг поймёшь вообще, что вы говорите", - добавил Норкин.

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