Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Норкин вынужден был одёрнуть соведущего после скандала: "Иван Сергеевич, веди себя хорошо!"

26 ноября 2020, 21:40  •  118 • Политика
В студии политического ток-шоу обсуждали цели Россотрудничества. Дискуссия вокруг темы, которая на первый взгляд выглядела чуть ли не бюрократической, достигла точки кипения. В результате на фоне разгорающегося скандала одёрнуть своего соведущего пришлось Андрею Норкину: "Иван Сергеевич, веди себя хорошо!"
Работа Россотрудничества после смены руководства стала одной из главных тем программы "Место встречи" с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным на телеканале НТВ. Накал обсуждения был так велик, что поспорили и ведущие. Андрей Норкин даже призвал Ивана Трушкина вести себя прилично. А дело вот в чём. Участники дискуссии не могли прийти к общему знаменателю, определяя цели агентства. Одни полагали, что структура должна уйти от политики. Другие настаивали, что как раз политика и продвижение в её свете интересов России - цель организации.
Напомним, ранее Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Одним из его первых решений стал отказ от проведения "Тотального диктанта". Сама акция, безусловно, не отменена, однако в этом году, когда в качестве текста для диктанта выбрали работу писателя Дмитрия Глуховского, Россотрудничество решило отказаться от участия в проекте.
"Если мы даём площадку за казённый счёт писателю, который говорит, что Крым надо вернуть Украине, сравнивает возвращение Крыма с аншлюсом… мне абсолютно не интересны политические взгляды автора", - сказал Примаков в ходе пресс-конференции 17 ноября. И, действительно, Глуховский известен своими одиозными высказываниями, например, связанными с Крымом. Но сам он себя при этом считает патриотом...
В эфире Андрей Норкин согласился с частью гостей, уверенных, что Россотрудничество имеет право не поддерживать "Тотальный диктант", ссылаясь на личность Глуховского. В то же время соведущий Иван Трушкин настаивал, что отказ от поддержки Глуховского - это всё равно что отказ принимать Льва Толстого. Ведь в своё время писатель также не был лоялен власти. Этот пример Трушкин несколько раз привёл в беседе с пресс-секретарём Россотрудничества Наданой Фридрихсон, требуя, чтобы она ответила на вопрос:
- Иными словами, будь мы сейчас в 1910 году, Толстому вы бы отказали?
Тут вмешался Андрей Норкин: "Мы в 2020-м году..." Трушкин снова повторил вопрос, обращаясь к Фридрихсон и прося Норкина подождать: "Толстому вы бы отказали... так?"
- Послушайте, я понимаю, что это очень удобно - говорить о Толстом или Достоевском. Но на Украине чудовищная гражданская война, - начала отвечать Фридрихсон, но снова была прервана фразой Трушкина о том, что она не отвечает ему. - Послушайте, если вы дадите мне сказать, я отвечу. Война на Украине продолжается до сих пор, погибают люди, но находятся профессионалы, которые это выкручивают, настаивая, что Россия виновата. Россотрудничество в рамках своих полномочий работает с этой историей - противостоит ей. И в этот момент давать трибуну Глуховскому - это умножить на ноль всю работу. И я не очень понимаю, при чём здесь Толстой.
- Тогда предложите запретить его (Глуховского. - Ред.) книжки, - вновь обострил дискуссию Трушкин.
- Мы никого не запрещаем, - ещё раз подчеркнула Фридрихсон.
Тут в дискуссию снова вмешался Андрей Норкин.
- Иван Сергеевич! Иван Сергеевич, веди себя хорошо!
Стоит отметить, что спор развернулся и между гостями. Дошло даже до того, что депутат Борис Надеждин сказал, что это Россия ведёт войну в Донбассе, в результате чего вынужден был столкнуться с замечанием Андрея Норкина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.