Норкин вынужден был одёрнуть соведущего после скандала: "Иван Сергеевич, веди себя хорошо!"

Работа Россотрудничества после смены руководства стала одной из главных тем программы "Место встречи" с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным на телеканале НТВ. Накал обсуждения был так велик, что поспорили и ведущие. Андрей Норкин даже призвал Ивана Трушкина вести себя прилично. А дело вот в чём. Участники дискуссии не могли прийти к общему знаменателю, определяя цели агентства. Одни полагали, что структура должна уйти от политики. Другие настаивали, что как раз политика и продвижение в её свете интересов России - цель организации.

Напомним, ранее Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Одним из его первых решений стал отказ от проведения "Тотального диктанта". Сама акция, безусловно, не отменена, однако в этом году, когда в качестве текста для диктанта выбрали работу писателя Дмитрия Глуховского, Россотрудничество решило отказаться от участия в проекте.

"Если мы даём площадку за казённый счёт писателю, который говорит, что Крым надо вернуть Украине, сравнивает возвращение Крыма с аншлюсом… мне абсолютно не интересны политические взгляды автора", - сказал Примаков в ходе пресс-конференции 17 ноября. И, действительно, Глуховский известен своими одиозными высказываниями, например, связанными с Крымом. Но сам он себя при этом считает патриотом...

В эфире Андрей Норкин согласился с частью гостей, уверенных, что Россотрудничество имеет право не поддерживать "Тотальный диктант", ссылаясь на личность Глуховского. В то же время соведущий Иван Трушкин настаивал, что отказ от поддержки Глуховского - это всё равно что отказ принимать Льва Толстого. Ведь в своё время писатель также не был лоялен власти. Этот пример Трушкин несколько раз привёл в беседе с пресс-секретарём Россотрудничества Наданой Фридрихсон, требуя, чтобы она ответила на вопрос:

- Иными словами, будь мы сейчас в 1910 году, Толстому вы бы отказали?

Тут вмешался Андрей Норкин: "Мы в 2020-м году..." Трушкин снова повторил вопрос, обращаясь к Фридрихсон и прося Норкина подождать: "Толстому вы бы отказали... так?"

- Послушайте, я понимаю, что это очень удобно - говорить о Толстом или Достоевском. Но на Украине чудовищная гражданская война, - начала отвечать Фридрихсон, но снова была прервана фразой Трушкина о том, что она не отвечает ему. - Послушайте, если вы дадите мне сказать, я отвечу. Война на Украине продолжается до сих пор, погибают люди, но находятся профессионалы, которые это выкручивают, настаивая, что Россия виновата. Россотрудничество в рамках своих полномочий работает с этой историей - противостоит ей. И в этот момент давать трибуну Глуховскому - это умножить на ноль всю работу. И я не очень понимаю, при чём здесь Толстой.

- Тогда предложите запретить его (Глуховского. - Ред.) книжки, - вновь обострил дискуссию Трушкин.

- Мы никого не запрещаем, - ещё раз подчеркнула Фридрихсон.

Тут в дискуссию снова вмешался Андрей Норкин.

- Иван Сергеевич! Иван Сергеевич, веди себя хорошо!

Стоит отметить, что спор развернулся и между гостями. Дошло даже до того, что депутат Борис Надеждин сказал, что это Россия ведёт войну в Донбассе, в результате чего вынужден был столкнуться с замечанием Андрея Норкина.