|
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
02 января 2022, 11:35 • 369 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты". Он отметил, что в ситуации с этим телепродуктом "есть нюанс".
В эфире программы "Место встречи" Норкин напомнил о скандалах вокруг "Сватов". Особенно тема этого сериала стала актуальной после выхода в эфир седьмого сезона. На Украине оказалось много недовольных тем фактом, что этот сериал будет показан на русских телеканалах, которые внесены Киевом и президентом Украины Владимиром Зеленским лично в список санкционных.
Норкин отметил, что, по данным украинских националистов, за время президентства Зеленского телеканалы России купили права на трансляцию пяти сериалов "Квартала 95". При этом все эти каналы находятся в "чёрном списке" Украины.
По словам Норкина, в ситуации со "Сватами" "есть один нюанс".
"Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвёл человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством (нечистот. - Ред.) нас не поливает", - сказал он, отметив, что при этом деньги за сериал он получает.
Подпишитесь на нас
369
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2021, 22:05
|
27 декабря 2021, 20:50
|
01 января 2022, 11:05
|
01 января 2022, 11:05
|
29 декабря 2021, 04:55
|
27 декабря 2021, 09:45
|
28 декабря 2021, 08:30