Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"

Телеведущий Андрей Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты". Он отметил, что в ситуации с этим телепродуктом "есть нюанс".

В эфире программы "Место встречи" Норкин напомнил о скандалах вокруг "Сватов". Особенно тема этого сериала стала актуальной после выхода в эфир седьмого сезона. На Украине оказалось много недовольных тем фактом, что этот сериал будет показан на русских телеканалах, которые внесены Киевом и президентом Украины Владимиром Зеленским лично в список санкционных.

Норкин отметил, что, по данным украинских националистов, за время президентства Зеленского телеканалы России купили права на трансляцию пяти сериалов "Квартала 95". При этом все эти каналы находятся в "чёрном списке" Украины.

По словам Норкина, в ситуации со "Сватами" "есть один нюанс".

"Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвёл человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством (нечистот. - Ред.) нас не поливает", - сказал он, отметив, что при этом деньги за сериал он получает.