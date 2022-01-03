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Норкин рассекретил заработок Зеленского на "запрещёнке": "Деньги-то он получает"

03 января 2022, 16:10  •  170 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин рассказал о доходах президента Украины Зеленского на популярном в России в сериале "Сваты".
Доходы украинского лидера Владимира Зеленского от показа популярного в СНГ сериала "Сваты" подсчитал журналист Андрей Норкин.
Седьмой сезон сериала вышел на телеэкраны в России 20 декабря и снова стал важной политической темой. Сjздателем и правообладателем сериала является украинская компания "Квартал 95", одним из создателей и владельцев которой является президент Украины Владимир Зеленский. На Украине факт продажи сериала в Россию используют для критики Зеленского. Часть депутатов Верховной Рады считают такой бизнес нарушением санкций Украины против России.
Украинские националисты подсчитали, что за время президентства Зеленского российские телеканалы купили права на трансляцию аж пяти сериалов "Квартала 95". При этом все телеканалы включены в санкционный список СНБО, который Зеленский сам и подписывал
- рассказал в телеэфире Норкин.
Журналист напомнил, что на Украине власти четко соблюдают санкции в сфере культуры, например запрещен к показу фильм с Зеленским как актером "Ржевский против Наполеона", поскольку в списке актеров есть внесенный в "черные списки" Юрий Гальцев. Исполнитель главной роли в "Сватах" Федор Добронравов также находился в санкционном списке СНБО Украины, однако это не мешало компании Зеленского снимать его в своем сериале.
Норкин подлчеркнул, что не видит проблем в культурном обмене между Россией и Украиной, несмотря на полиитческие трудности. Оlнако в ситуации с заработками в России и русофобской политикой Зеленского есть противоречие:
Тут есть один нюанс. Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвел человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством *** (нечистот. – ред.) нас не поливает. Деньги-то он получает за это. Наверно, существует ведомость, где написано: продюсер сериала "Сваты"
Сваты выходят с 2008 года.
Ранее популярному некогда по обе стороны русско-украинской границы сериалу "Сваты", похоже, объявили бойкот в Донбассе.

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