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Норкин рассекретил заработок Зеленского на "запрещёнке": "Деньги-то он получает"
03 января 2022, 16:10 • 170 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин рассказал о доходах президента Украины Зеленского на популярном в России в сериале "Сваты".
Доходы украинского лидера Владимира Зеленского от показа популярного в СНГ сериала "Сваты" подсчитал журналист Андрей Норкин.
Седьмой сезон сериала вышел на телеэкраны в России 20 декабря и снова стал важной политической темой. Сjздателем и правообладателем сериала является украинская компания "Квартал 95", одним из создателей и владельцев которой является президент Украины Владимир Зеленский. На Украине факт продажи сериала в Россию используют для критики Зеленского. Часть депутатов Верховной Рады считают такой бизнес нарушением санкций Украины против России.
- рассказал в телеэфире Норкин.
Журналист напомнил, что на Украине власти четко соблюдают санкции в сфере культуры, например запрещен к показу фильм с Зеленским как актером "Ржевский против Наполеона", поскольку в списке актеров есть внесенный в "черные списки" Юрий Гальцев. Исполнитель главной роли в "Сватах" Федор Добронравов также находился в санкционном списке СНБО Украины, однако это не мешало компании Зеленского снимать его в своем сериале.
Норкин подлчеркнул, что не видит проблем в культурном обмене между Россией и Украиной, несмотря на полиитческие трудности. Оlнако в ситуации с заработками в России и русофобской политикой Зеленского есть противоречие:
Сваты выходят с 2008 года.
Ранее популярному некогда по обе стороны русско-украинской границы сериалу "Сваты", похоже, объявили бойкот в Донбассе.
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