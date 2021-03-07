Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Главная / Политика

Норкин поддел Трушкина за капризы: "Принцесса, познакомьтесь"

07 марта 2021, 20:15  •  45 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин назвал коллегу Ивана Трушкина "принцессой на горошине". Это произошло в эфире программы "Место встречи" в ходе обсуждения внутреннего и зарубежного туризма.
В эфире программы "Место встречи" телеведущий Андрей Норкин назвал коллегу Ивана Трушкина "принцессой на горошине". Поводом для этого стал вопрос разницы между отдыхом на территории России и за её пределами.
В частности, Трушкин вспомнил о своей поездке на Дальний Восток в 2020 году. Он заявил, что больше никогда не повторит этот опыт, так как "каждый раз, когда желаешь добраться до красоты, ведёшь неравный бой с инфраструктурой".
На что Норкин ответил вопросом: "А тебе что важнее - красоту увидеть впервые в жизни или что-то там ещё?"
"Принцесса на горошине, познакомьтесь", - сказал он в адрес своего оппонента.
Норкин напомнил о том, что в России всегда присутствовали проблемы, связанные с высокой стоимостью проживания на курортах и загрязнённым из-за канализации морем, а для усовершенствования инфраструктуры и поступления госдотаций необходимо время.
Ранее Норкин выгнал экономиста Михаила Делягина и журналиста Максима Юсина из студии, после того как те сравнили Россию с собакой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
07 марта 2021, 02:50
Военкор напомнил лучшую речь Зеленского: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда"
07 марта 2021, 14:45
Китайцы обнаружили несостыковки в расследовании крушения "Боинга" МН17
07 марта 2021, 10:10
"От двух до четырёх суток": Польский генерал расписал "план" войны с НАТО за Калининград
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
05 марта 2021, 00:25
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.