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Норкин поддел Трушкина за капризы: "Принцесса, познакомьтесь"
07 марта 2021, 20:15 • 45 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин назвал коллегу Ивана Трушкина "принцессой на горошине". Это произошло в эфире программы "Место встречи" в ходе обсуждения внутреннего и зарубежного туризма.
В эфире программы "Место встречи" телеведущий Андрей Норкин назвал коллегу Ивана Трушкина "принцессой на горошине". Поводом для этого стал вопрос разницы между отдыхом на территории России и за её пределами.
В частности, Трушкин вспомнил о своей поездке на Дальний Восток в 2020 году. Он заявил, что больше никогда не повторит этот опыт, так как "каждый раз, когда желаешь добраться до красоты, ведёшь неравный бой с инфраструктурой".
На что Норкин ответил вопросом: "А тебе что важнее - красоту увидеть впервые в жизни или что-то там ещё?"
"Принцесса на горошине, познакомьтесь", - сказал он в адрес своего оппонента.
Норкин напомнил о том, что в России всегда присутствовали проблемы, связанные с высокой стоимостью проживания на курортах и загрязнённым из-за канализации морем, а для усовершенствования инфраструктуры и поступления госдотаций необходимо время.
Ранее Норкин выгнал экономиста Михаила Делягина и журналиста Максима Юсина из студии, после того как те сравнили Россию с собакой.
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