Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

Норкин одной фразой остановил пламенную речь американца: "Если вы откажетесь..."

28 января 2021, 18:30  •  255 • Политика
Первый разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом обсуждали накануне в студии политического ток-шоу Андрея Норкина. Пламенную речь американского эксперта ведущий остановил одной фразой о "бамбарбия киргуду". А после было известное продолжение: "Если вы откажетесь..."
В эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ накануне говорили о первых переговорах президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Как известно, после переговоров подписали соглашение о продлении Договора СНВ-3. Впрочем, для американской прессы повестка была своей. Например, связанная с обсуждением вопроса, кто кому позвонил - Байден Путину или наоборот.
В эфире политического ток-шоу Андрея Норкина американский журналист и писатель Майкл Бом отметил, что Байден дал ясные сигналы Путину.
"Советники Байдена агитировали, чтобы он больше торговался (по вопросам продления договора. - Ред.). Но Байден отказался от этого, сказал, что хочет прямой путь, потому что время истекает, - сказал Бом и перешёл к следующей части тезисов. - Что касается негативных моментов, их было очень много. Байден хотел послать один жёсткий сигнал, что шутки закончились. Мол, время Дональда Трампа закончилось, и я не потерплю всех этих выходок", - сказал Майкл.
Андрей Норкин иронично отметил: "Ну то есть он шуток не понимает?" Майкл Бом остановился и уточнил, какие именно "шутки" имеет в виду - мол, это хакерские атаки, например. Тут Андрей Норкин снова не сдержался и одной ироничной фразой остановил тираду: "Бамбарбия киргуду, знаете, Майкл?". Американец не знал, что ответить, после чего Норкин добавил, что знает о любви Майкла к крылатым фразам. Это - одна из них. Соведущий Норкина Иван Трушкин добавил, согласно классикам.
"Если вы откажетесь, они вас зарежут", - поделился переводом Трушкин, добавив, что это шутка.
Напомним, "Бамбарбия киргуду" - крылатая фраза из фильма "Кавказская пленница".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



255
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 13:00
Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
28 января 2021, 09:20
"Цинизм Навального и Ко даже не скрывается": Депутат предупредил о провокациях и "махаче" 31 января
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 01:55
Об операции «Навальный»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.