Норкин одной фразой остановил пламенную речь американца: "Если вы откажетесь..."

В эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ накануне говорили о первых переговорах президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Как известно, после переговоров подписали соглашение о продлении Договора СНВ-3. Впрочем, для американской прессы повестка была своей. Например, связанная с обсуждением вопроса, кто кому позвонил - Байден Путину или наоборот.

В эфире политического ток-шоу Андрея Норкина американский журналист и писатель Майкл Бом отметил, что Байден дал ясные сигналы Путину.

"Советники Байдена агитировали, чтобы он больше торговался (по вопросам продления договора. - Ред.). Но Байден отказался от этого, сказал, что хочет прямой путь, потому что время истекает, - сказал Бом и перешёл к следующей части тезисов. - Что касается негативных моментов, их было очень много. Байден хотел послать один жёсткий сигнал, что шутки закончились. Мол, время Дональда Трампа закончилось, и я не потерплю всех этих выходок", - сказал Майкл.

Андрей Норкин иронично отметил: "Ну то есть он шуток не понимает?" Майкл Бом остановился и уточнил, какие именно "шутки" имеет в виду - мол, это хакерские атаки, например. Тут Андрей Норкин снова не сдержался и одной ироничной фразой остановил тираду: "Бамбарбия киргуду, знаете, Майкл?". Американец не знал, что ответить, после чего Норкин добавил, что знает о любви Майкла к крылатым фразам. Это - одна из них. Соведущий Норкина Иван Трушкин добавил, согласно классикам.

"Если вы откажетесь, они вас зарежут", - поделился переводом Трушкин, добавив, что это шутка.

Напомним, "Бамбарбия киргуду" - крылатая фраза из фильма "Кавказская пленница".