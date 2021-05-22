Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
Главная / Политика

Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи

22 мая 2021, 21:30  •  44 • Политика
Норкин одной фразой усомнился в восторге Запада от Манижи на Евровидении в Роттердаме. "На Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле", - считает телеведущий.
Участница Евровидения от России певица Манижа прошла в финал песенного конкурса, вызвав обильные восторги западной прессы. Успех артистки иронично прокомментировал телеведущий Андрей Норкин.
По его мнению, столь бурные восхищения западных СМИ вызвало вовсе не выступление певицы, а её статус "жертвы" и попадание в "повесточку". Речь о негативном отношении к певице в России и её борьбе за "равноправие женщин, бодипозитив и всевозможную толерантность".
Когда она у нас дома выиграла отбор на Евровидение, был такой дикий скандал, что обсуждали даже в парламенте. В результате на Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле,
- цитирует РИА ФАН слова телеведущего.
После он задался вопросом, насколько западный зритель вообще понимает, о чём поёт Манижа. Ведь исполняет песню она по-русски.
Они же ничего не понимают!
- высказался Норкин.
Напомним, что Манижа имеет довольно скандальную репутацию в России и её выбор в качестве представительницы страны на Евровидении вызвал крайне неоднозначную реакцию. Песня, которую артистка представила на конкурс, а также сопровождающий её номер подверглись критике со стороны отечественного зрителя. В то же время западные СМИ во всю поют дифирамбы артистке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
22 мая 2021, 01:20
Гиперзвуковая "Острота" России: Эксперт раскрыл сферы применения нового оружия
22 мая 2021, 06:50
"Циничные люди": Зеленский обиделся на Макрона и Меркель - эксперт
22 мая 2021, 01:20
Санкции по "Северному потоку - 2" объявлены: Минфин США обнародовал список
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
22 мая 2021, 01:20
Гиперзвуковая "Острота" России: Эксперт раскрыл сферы применения нового ору...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 19:45
В Кремле ответили на просьбу о гражданстве экс-советницы Рейгана
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
20 мая 2021, 10:50
"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки
16 мая 2021, 12:25
Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.