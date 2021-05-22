Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи

Норкин одной фразой усомнился в восторге Запада от Манижи на Евровидении в Роттердаме. "На Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле", - считает телеведущий.

Участница Евровидения от России певица Манижа прошла в финал песенного конкурса, вызвав обильные восторги западной прессы. Успех артистки иронично прокомментировал телеведущий Андрей Норкин.

По его мнению, столь бурные восхищения западных СМИ вызвало вовсе не выступление певицы, а её статус "жертвы" и попадание в "повесточку". Речь о негативном отношении к певице в России и её борьбе за "равноправие женщин, бодипозитив и всевозможную толерантность".

Когда она у нас дома выиграла отбор на Евровидение, был такой дикий скандал, что обсуждали даже в парламенте. В результате на Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле,

- цитирует РИА ФАН слова телеведущего.

После он задался вопросом, насколько западный зритель вообще понимает, о чём поёт Манижа. Ведь исполняет песню она по-русски.

Они же ничего не понимают!

- высказался Норкин.

Напомним, что Манижа имеет довольно скандальную репутацию в России и её выбор в качестве представительницы страны на Евровидении вызвал крайне неоднозначную реакцию. Песня, которую артистка представила на конкурс, а также сопровождающий её номер подверглись критике со стороны отечественного зрителя. В то же время западные СМИ во всю поют дифирамбы артистке.