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Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
22 мая 2021, 21:30 • 44 • Политика
Норкин одной фразой усомнился в восторге Запада от Манижи на Евровидении в Роттердаме. "На Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле", - считает телеведущий.
Участница Евровидения от России певица Манижа прошла в финал песенного конкурса, вызвав обильные восторги западной прессы. Успех артистки иронично прокомментировал телеведущий Андрей Норкин.
По его мнению, столь бурные восхищения западных СМИ вызвало вовсе не выступление певицы, а её статус "жертвы" и попадание в "повесточку". Речь о негативном отношении к певице в России и её борьбе за "равноправие женщин, бодипозитив и всевозможную толерантность".
- цитирует РИА ФАН слова телеведущего.
После он задался вопросом, насколько западный зритель вообще понимает, о чём поёт Манижа. Ведь исполняет песню она по-русски.
- высказался Норкин.
Напомним, что Манижа имеет довольно скандальную репутацию в России и её выбор в качестве представительницы страны на Евровидении вызвал крайне неоднозначную реакцию. Песня, которую артистка представила на конкурс, а также сопровождающий её номер подверглись критике со стороны отечественного зрителя. В то же время западные СМИ во всю поют дифирамбы артистке.
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