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Норкин одним анекдотом описал полный провал британской дипломатии с Россией

19 февраля 2022, 09:35  •  522 • Политика
Андрей Норкин одним анекдотом описал полный провал британской дипломатии с Россией. Своей шуткой он высмеял географические казусы министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и истерию на Западе вокруг якобы готовящегося вторжения русских на Украину.
Журналист, ведущий передачи "Место встречи" на "НТВ" Андрей Норкин рассказал в студии программы анекдот о министре иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Своей шуткой он высмеял географические казусы британского дипломата и истерию на Западе вокруг якобы готовящегося вторжения русских на Украину.
Журналист представил ироничную зарисовку, которая, по его мнению, могла разворачиваться в столице Объединённого Королевства по фоне этих событий.
Так, он представил Трасс ранним утром в её кресле, с печалью смотрящую на школьный учебник по географии. Москва снова не запустила наступление, а скоро приступит к работе спикер МИД России Мария Захарова и опубликует несколько разоблачительных постов о западных политиках, обещавших нападение на Незалежную.
Мучительно хотелось напиться и наконец-то уснуть, - саркастически представил настроение Трасс в такой ситуации Норкин.
Напомним, ранее британский министр по ошибке сообщила, что Лондон ни за что не признает Воронежскую и Ростовскую области частью России, имея в виду, судя по всему, республики Донбасса. Также дипломат заверяла, что власти Британии окажут поддержку прибалтийским государствам через Чёрное море.

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