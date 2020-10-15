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Норкин не стерпел резкого выпада Делягина о России: "Сразу танки вводить?"

15 октября 2020, 17:25  •  189 • Политика
Экономист Михаил Делягин в эфире программы "Место встречи" в резких выражениях высказался о том, как в Россию на Западе "плюют все", а она не даёт достойного ответа. Ведущий Андрей Норкин не стерпел и задал прямой вопрос: "Сразу танки вводить?"
Известный экономист Михаил Делягин в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ в весьма резких выражениях высказался о том, как Запад относится к России и как наша страна на это реагирует.
"Нет у нас диалога. Есть поливание нас помоями", - озвучил свою точку зрения эксперт, приведя в пример... унитаз. - В нас плюют все".
А в ответ, по его словам, Москва не предпринимает "почти никаких мер". Напомнил он и о выплатах России в ПАСЕ, и о суде между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".
Ведущий Андрей Норкин в какой-то момент не стерпел резкого выпада Делягина и задал ему встречный вопрос.
"А чего вы предлагаете? Сразу танки вводить?" - поинтересовался Норкин.
Эксперт даже паузу на обдумывание брать не стал и сразу на-гора выдал две ответные меры для Запада.
"Во-первых, ограничение оборота доллара, - предложил Делягин. - Почему мы экспортируем за доллары, когда можем экспортировать за швейцарские франки? И никаких проблем. Это будет большая выгода стране. Можно даже с Европой той же самой договориться".
Вторая мера касалась рестрикций против западной прессы.
"Санкции. Пожалуйста. Почему российские СМИ ограничиваются на Западе, а западные СМИ не ограничиваются?" - задался вопросом экономист.
"Потому что мы не хотим быть, как они", - перебил его тут же соведущий Норкина Иван Трушкин.
"Если вы не хотите быть живыми, как весь мир, будете мёртвыми, как американские индейцы", - тут же парировал Делягин.

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