Норкин не стерпел резкого выпада Делягина о России: "Сразу танки вводить?"

Известный экономист Михаил Делягин в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ в весьма резких выражениях высказался о том, как Запад относится к России и как наша страна на это реагирует.

"Нет у нас диалога. Есть поливание нас помоями", - озвучил свою точку зрения эксперт, приведя в пример... унитаз. - В нас плюют все".

А в ответ, по его словам, Москва не предпринимает "почти никаких мер". Напомнил он и о выплатах России в ПАСЕ, и о суде между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Ведущий Андрей Норкин в какой-то момент не стерпел резкого выпада Делягина и задал ему встречный вопрос.

"А чего вы предлагаете? Сразу танки вводить?" - поинтересовался Норкин.

Эксперт даже паузу на обдумывание брать не стал и сразу на-гора выдал две ответные меры для Запада.

"Во-первых, ограничение оборота доллара, - предложил Делягин. - Почему мы экспортируем за доллары, когда можем экспортировать за швейцарские франки? И никаких проблем. Это будет большая выгода стране. Можно даже с Европой той же самой договориться".

Вторая мера касалась рестрикций против западной прессы.

"Санкции. Пожалуйста. Почему российские СМИ ограничиваются на Западе, а западные СМИ не ограничиваются?" - задался вопросом экономист.

"Потому что мы не хотим быть, как они", - перебил его тут же соведущий Норкина Иван Трушкин.

"Если вы не хотите быть живыми, как весь мир, будете мёртвыми, как американские индейцы", - тут же парировал Делягин.