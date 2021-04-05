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Норкин намекнул на дату финансовых траншей США Украине
05 апреля 2021, 18:10 • 199 • Политика
Эйфория Незалежной от долгожданного звонка Байдена Зеленскому оказалась недолгой
Телефонные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского подтвердили давно известный факт о том, что Вашингтон не намерен давать Киеву денег.
Итоги долгожданного разговора эксперты обсудили в эфире программы "Место встречи" на канале НТВ. Присутствующие обратили внимание на слова Байдена о том, что американская финансовая помощь Незалежной возобновится, только когда Киев закончит обещанные реформы.
"Нет ничего более вечного в мире, чем украинские реформы",
– иронично отметил телеведущий Андрей Норкин, тем самым дав понять, когда на самом деле украинцам можно ждать новые транши из США.
Кроме того, Байден не дал ответа на приглашение Зеленского присоединиться к участникам "Крымской платформы" – проекта Киева по объединению вокруг себя западных союзников для возвращения Крыма. Впрочем, 78-летний глава Белого дома согласился посетить Украину. Это означает, что Киев вернулся в число внешнеполитических приоритетов Вашингтона, пишет РИА ФАН.
Первый телефонный разговор Зеленского с Байденом состоялся в пятницу, 2 апреля. Американский лидер заверил в поддержке суверенитета Незалежной, при этом отчитал Зеленского за срыв реформ.
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