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Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов

04 июня 2020, 02:55  •  66 • Политика
Росприроднадзор начал проверку по поводу разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом «Известиям» заявили в ведомстве, отметив, что они взяли пробы для оценки ущерба. Генпрокуратура уже завела три уголовных дела по факту загрязнения вод и порчи земли. По предварительным данным, 29 мая на территории ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. м. В тот же день стало известно, что топливо попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан. Сейчас из Красноярска на место ЧП вылетели представители всех надзорных органов. Эту ситуацию Владимир Путин обсудил на совещании 3 июня. Президент был крайне недоволен медленной реакцией на случившееся и раскритиковал работу губернатора Александра Усса и руководителя Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина. Глава государства ввел в Красноярском крае режим ЧС федерального уровня.

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Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае было крайне эмоциональным. Так, в ответ на неубедительные объяснения Александра Усса о том, что власти региона отреагировали на ситуацию не 29 мая, когда произошло ЧП и разлилось около двух десятков тысяч тонн топлива, а только 31-го, Владимир Путин возмутился. Глава края завершил свое выступление с описанием этой проблемы словами «доклад закончил».
— Что значит доклад закончен? Делать-то что? — удивился президент после того, как Усс закончил речь. — Вы же губернатор.
Затем президент обратился к руководителю Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, собственник станции) Сергею Липину. Вопрос был тот же: почему органы власти узнали о ЧП только через два дня после случившегося.
Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем? — возмутился Владимир Путин.
Глава МЧС Евгений Зиничев подтвердил, что и его ведомство узнало о ЧП спустя двое суток после происшествия.
— Мы собрали первичную информацию. Только 31 мая у нас появилась информация, время всё зафиксировано. Здесь сложно будет опровергать, — сказал министр.
Тем не менее, Сергей Липин заверил президента, что компания руководствовалась утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов, а вся информация была передана надлежащим образом. Однако этот ответ не удовлетворил главу государства. Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться с этим.
Президент согласился с необходимостью объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера и поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий в Норильске. Также необходимо «как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейших негативных форм влияния на окружающую среду».
Монитор с трансляцией совещания Владимира Путина о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае. На основном экране — губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
— Конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых нефтепродуктов, — подчеркнул президент.
Евгений Зиничев пообещал предоставить доклад уже 4 июня. Министр пояснил, что введение режима ЧС позволит привлекать к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти, а также проводить закупки у единого поставщика.
29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
На опасную ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. 3 июня глава государства провел экстренное совещание по ЧП в Норильске
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
Сотрудники морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная, воды которой окрасились в красный цвет
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
К ликвидации ЧП уже привлечено более 120 человек и 40 единиц техники
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано лишь около 100 т нефтепродуктов
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
ТЭЦ-3 эксплуатируется дочерним предприятием компании «Норильский никель»
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
4 июня в район чрезвычайной ситуации доставят 100 человек Сибирского спасательного центра
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
На реках устанавливаются боновые заграждения, остаточные места загрязнений обрабатываются сорбирующими материалами
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»
Минэнерго начинает экстренные переговоры с нефтяными компаниями по ликвидации загрязнения под Норильском
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Норникеля»

Разлив на три статьи

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Они попали в грунт, воду и водоемы в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 1 июня режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Норильске и на Таймыре.
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Три уголовных дела, возбужденные по статьям ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), объединены в одно производство. Расследованием займется Главное управление Следственного комитета России — все дела уже переданы в центральный аппарат СК.
— Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, — сообщает ведомство. — В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался.
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Следователи начали допрашивать лиц, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации, а Росприроднадзор — исследовать воду.
Мы начали проверку по данному эпизоду. Взяли более 20 проб воды. Предстоит оценить ущерб. Пока сложно назвать конкретную сумму ущерба, — рассказали «Известия» в Росприроднадзоре.
По данным властей Норильска, разлив нефтепродуктов не привел к загрязнению питьевой воды. Между тем 3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн. При этом вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

Сбор нефти

В НТЭК ранее заявили, что специалисты откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов. По приглашению компании на место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска и приступил к ликвидации разлива. В районе устья реки Амбарки газоспасательная служба установила боны для сбора нефтепродуктов.
Первый вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко сообщил, что последствия утечки топлива в реки Далдыкан и Амбарка планируют ликвидировать в течение 10–14 суток. При этом губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что ликвидация может занять больше двух недель. По данным на 3 июня, уже вывезли примерно 780 тонн загрязненного грунта. МЧС России направляет 100 сотрудников спасательных подразделений в зону ЧП.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарки
Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Норникеля»
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что это не первый подобный случай в России. В 1997-м в Коми произошел разлив нефти из-за разгерметизация трубопровода. Тогда страна взяла у мирового банка заем размером $90 млн на ликвидацию последствий.
В Норильске разлилась солярка, она гуще, медленнее растекается, ее легче собрать. Но проблема в том, что высокоинтеллектуальных способов сбора, каких-то роботов, например, до сих пор не существует. Собирать придется вручную, — отметил он.
Член Общественного совета при Министерстве экологии Красноярского края, председатель Ассоциации экологических расследований Павел Гудовский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что вся информация о происходящем в Норильске держится в строжайшем секрете.
— Известно, что из Красноярска на место ЧП вылетели представители всех надзорных органов. Мы со всеми на связи, но из-за секретности никто даже хорошие фотографии с места происшествия прислать не может, — сказал он.
Надзорные органы только через два дня узнали о произошедшем, отметил он. Возможно, компания пыталась своими силами решить проблему, но не справилась.
— Предварительно, по каким-то техническим причинам было пробито дно цистерн с нефтепродуктами, — сообщил Павел Гудовский.
Он также предположил, что это в трагедии могли привести недоработки Ростехнадзора, который должен проверять технические сооружения. В ведомстве «Известиям», в свою очередь, сообщили, что на месте происшествия работает специальная комиссия ведомства. Результаты ее деятельности обещали обнародовать позже.

Защитить отрасль

Владимир Путин в условиях кризиса регулярно проводит совещания, посвященные поддержке разных отраслей российской экономики. Сегодня в режиме видеоконференции глава государства обсудил ситуацию в легкой промышленности. На фоне борьбы с COVID-19 на ее продукцию резко упал спрос. Падение продаж негативно отразилось на финансовом положении предприятий, повысился риск сокращения рабочих мест, добавил Владимир Путин. При этом в России в отрасли занято около 300 тыс. человек, уточнил он. Президент призвал обеспечить субсидирование скидок в размере 50% от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям.
Глава государства также отреагировал на жалобы предпринимателей, которые сетовали на недостаточный интерес к отечественной продукции. Он попросил кабмин подготовить решение об установлении приоритета продукции отечественного легпрома в закупках госорганов и госкомпаний. При этом российский лидер сразу же решил подать пример другим, согласившись приобрести комплект спортивной одежды коллекции Putin Team от российского дизайнера Дмитрия Шишкина, который присутствовал на совещании.
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
— Восстановление отрасли легкой промышленности тесно связано со снятием режима самоизоляции. При оптимистичном сценарии частичные улучшения можно будет увидеть к декабрю 2020 года, а возврат к докризисным показателям ожидается лишь в конце 2021 года, — заявил «Известиям» координатор «Деловой России» по Центральному федеральному округу Дмитрий Аббакумов.
Выручка отрасли упала примерно на 20%. Однако если все меры поддержки будут оперативно и в полной мере осуществляться, к Новому году ситуация будет выглядеть уже не так грустно, констатировал президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП и ТПП Андрей Разбродин.
Над материалом работали Дмитрий Лару, Елена Сидоренко, Екатерина Ясакова, Любовь Лежнева

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