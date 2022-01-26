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Nord Stream 2 создал немецкую "дочку" для "Северного потока - 2". Ввести санкции станет сложнее

26 января 2022, 21:30  •  53 • Политика
Компания Nord Stream 2 создала немецкую "дочку" для управления проходящим через территорию Германии участком газопровода "Северный поток - 2". Теперь Евросоюзу будет сложнее ввести санкции против магистрали.
Оператор "СП-2" компания Nord Stream 2 создала немецкое дочернее предприятие Gas for Europe GmbH. Оно станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, который проходит через территорию Германии.
Таким образом, Nord Stream 2 выполнил требование законодательства ФРГ, а заодно и усложнил Евросоюзу задачу по введению санкций.
Новая компания станет владельцем и оператором участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы,
- говорится в официальном заявлении.
Напомним, что сертифицированию "Северного потока - 2" сегодня по-прежнему сопротивляются США, Евросоюз, а также часть немецкого истеблишмента. Речь в первую очередь идёт о проамериканской партии "Зелёных", чей лидер Анналена Бербок с недавних пор стала министром иностранных дел.

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