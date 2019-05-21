Nord Stream 2. «Газпром» на финишной прямой • 35 • Аналитика



Западные, в том числе и американские аналитики, среди которых немало сторонников «жёсткой прагматики» администрации Трампа, признают, что попытки использовать против «Газпрома» и его партнёров по проекту «Северный поток 2» такие меры, как санкции, всё больше похожи на истерику.









Вторая смена

Запущенный с лёгкой руки российского «Газпрома» в сотрудничестве с четырьмя ведущими европейскими газовыми компаниями проект «Северный поток 2» (Nord Stream 2) стал намного более проблемным продолжением уже реализованного проекта «Северный поток». С коммерческой точки зрения он важен даже не столько для российского газового монополиста, сколько для его партнёров, чем и объясняется их стойкость под давлением санкций, политической трескотни и прочих обстоятельств, порой непредсказуемых.



Газовый консорциум России и ЕС, который в нём представляют германская E.ON, транснациональный гигант Shell, нидерландская Gasunie и австрийская OMV, добился редкого бизнес-успеха, сумев привлечь к проекту внешнее финансирование на сумму 6,4 млрд. евро. И это несмотря на серьезные финансовые и экономические трудности, несмотря на то, что международные финансовые рынки в настоящее время не настроены на долгосрочное кредитование отнюдь не бесспорных проектов.



Уникальным можно считать и тот факт, что после того как Nord Stream 2 продолжил первую фазу проекта, объёмы финансирования стали только нарастать, и в итоге первоначальное предложение кредиторов превысило привлекаемую сумму на 60%. В настоящее время прокладчики труб перешли 50-процентный рубеж протяжённости газовой магистрали Nord Stream 2. Им остаётся уложить по двум ниткам немногим более 1000 километров, причём работы ведутся сразу на нескольких участках. Поставка труб и всего необходимого идёт практически бесперебойно, в основном с территорий России и Германии, где никто не собирается обращать внимание на любые контрмеры.







Впрочем, никаких конкретных действий никто на строительных платформах и не опасается, ведь из США регулярно инициируются какие-либо меры в основном финансового характера. Что вообще-то весьма характерно для такого «всемирного кассира», как Вашингтон. С учётом того, что практически все необходимые береговые работы по проекту уже завершены, планы «Газпрома» пустить газ в Nord Stream 2 уже в конце года смотрятся вполне реалистично.



Никто не спорит, что "Северный поток 2" – это дорого, даже очень дорого, но вряд ли дороже, чем развитие американского проекта поставок сжиженного природного газа в ту же Европу. Американского президента, ярого сторонника либеральной рыночной модели, не может не раздражать тот факт, что СП-2 даже вкупе с СП-1 не подпал под европейское антимонопольное законодательство и миновал уже почти все подводные камни, связанные с проблемами украинского транзита.







Однако Трамп не может отказаться от необходимости продвигать в Европу американский газ – это грозит потерей очков в предвыборной гонке, причём грозит и ему лично, и Республиканской партии. У республиканцев ведь нет на данный конкретный момент сколько-нибудь перспективного альтернативного кандидата. США – не Украина, и «вариант Зеленский» тут не пройдёт. А потому приходится бить «Северный поток 2» по хвостам, а для обывателей в случае практически гарантированной неудачи просто ссылаться на объективные обстоятельства.



Опоздавших просят не беспокоиться

На сегодня в перспективе у «Северного потока 2» — очередной американский наезд на партнёров. Американский журнал Foreign Policy раскопал подробности законопроекта, в соответствии с которым компании, участвующие не только в проекте Nord Stream 2, но и в прокладке «всех российских морских трубопроводов», могут подпадать под санкции США. Причём без предупреждения.



Понятно, что в качестве «всех» пока фигурирует только «Турецкий поток», так как закон будет распространяться на суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа. Однако всё это имеет место быть только в случае принятия закона, на что нужно время, хотя не стоит забывать, что американские сенаторы иногда бывают очень оперативными, а «Газпром» по части долгосрочных планов себя, как известно, не сильно ограничивает.







Сенаторы Тед Круз и Джин Шихан могут и не успеть с очередной порцией санкций



Ради такого «перспективного» плана в одну лодку даже уселись политические оппоненты из Сената – продвинутая демократка от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин и республиканец из Техаса Тед Круз. По данным журнала, эти опытные политики, заседавшие в Сенате ещё при Бараке Обаме, уже приступили к разработке законопроекта.



Планируется, что компаниям, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока 2", запретят вести бизнес в США. А владельцам и первым лицам таких компаний ограничат въезд в страну, и заморозят и их американские активы. По удар попадут и те, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.



Против кого будут направлены такого рода меры, можно вычислить даже не читая текста: это исключительно партнёры «Газпрома», владеющие технологиями, которые недоступны офшорным или подставным структурам. Среди нынешних партнёров российской газовой монополии СМИ уже выделили две строительные компании: швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.



На данный момент какие-либо сложности им вряд ли грозят, поскольку основные поставки уже завершены, и в крайнем случае надо будет либо ускорить работы до принятия американского закона, либо воспользоваться услугами посредников, которые не опасаются санкций. Китайские и южнокорейские компании, скорее всего, уже выстраиваются в очередь. Сложнее с перспективами сотрудничества с теми же итальянцами и швейцарцами в дальнейшем, однако к тому времени всё может сложиться как у Ходжи Насреддина – либо ишак умрёт, либо эмир, либо…



Конечно, нельзя исключать некоторого подорожания проекта, и всё же любые санкции, тем более потенциальные, как говорят в Одессе, – это не проблема, это расходы. Похоже, остановить проект, который готов уже больше, чем на 50%, может только глобальная катастрофа. США же могут продолжать воевать со всеми сразу, могут и дальше продвигать свою навязчивую идею "make America greate again", буквально толкая Европу в русские объятия.



Молчание датчан

Маршрут второго «потока» практически изначально был задуман как повторение первого, что обеспечило очень существенную экономию по целому ряду расходных статей. Сейчас какие-то изменения ещё возможны в силу того, что явно затянулось оглашение решения по согласованию маршрута Nord Stream 2 со стороны Дании. Однако мало кто сомневается, что под германским напором Копенгаген, скорее всего, пойдёт на некую дипломатичную форму получения отступных за своё согласие.



При этом многие критики второй ветки «Северного потока» продолжают называть проект чрезмерно затратным и вряд ли окупаемым, даже в отдалённой перспективе. Тем не менее, с учётом постоянно растущего в экологичной Европе спроса на такой относительно чистый источник энергии, как газ, перспектива постоянного полного заполнения трубы Nord Stream 2 уже почти не вызывает сомнений. Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты



Как заявил представителям прессы заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, компания разрабатывает меры для сохранения проекта в графике.



«Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике. Могу сказать, что в настоящий момент сохраняется шанс или высокая вероятность строительства газопровода и пуска его до конца этого года».



В настоящее время трубы Nord Stream 2 полностью уложены только в российской и германской частях маршрута, в то время как в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции после получения необходимых согласований уже ведутся полномасштабные работы. Датский участок по-прежнему остаётся нетронутым. Эксперты нефтегазовой отрасли признают, что пока реализуется самый неблагоприятный сценарий, и американцам, похоже, всё-таки удалось найти «слабое звено» проекта.







Сейчас Дания заняла такую позицию, которая показывает её настрой на то, чтобы создать условия если не для срыва, то для серьёзного торможения проекта. Но надо учитывать, что и жёсткое датское «нет» не означает закрытия проекта – путь в обход «датской зоны» есть, хотя и достаточно длинный. И когда в Копенгагене всё же решат больше не отмалчиваться, останется фактически лишь проложить весьма небольшой участок.



В Nord Stream 2 были изначально разработаны два варианта маршрута на прокладку труб в исключительной экономической зоне Дании. В Копенгагене, как сообщается, их рассматривают до сих пор. На промежуточном этапе было отмечено, что оба варианта не отвечают ожиданиям надзорной комиссии. Сейчас эта комиссия изучает третий, наиболее «экологичный» вариант маршрута, в котором дана оценка воздействия на окружающую среду.



Он должен пройти южнее острова Борнхольм, и считается для Дании наиболее приемлемым. Но гарантий на одобрение тут тоже нет, зато есть шансы воздействовать на Данию с учётом того, что исключительная экономическая зона, в отличие от территориальных вод, не имеет отношения к государственному суверенитету. Воздействовать даже через суд, хотя как раз это и затянет пуск второго «потока» и принесёт колоссальные убытки участникам проекта.



Все последние осложнения с Nord Stream 2 приходится рассматривать с точки зрения предстоящих переговоров по возобновлению украинского транзита, в который европейцы жаждут переадресовать до 60-70 млрд. кубометров русского газа. И вот тогда-то многие выгоды второго «потока» становятся весьма сомнительными, поскольку достаточное заполнение его труб окажется под вопросом сразу по двум причинам. Заполнять на все 100 процентов будет и нечем – часть уйдёт на Украину, и незачем – украинский транзит вместе с поставками американского СПГ могут существенно сбить спрос. Хотя бы в первые годы работы Nord Stream 2. У противников глобального транзитного проекта остаётся всё меньше времени и шансов на то, чтобы затормозить прокладку труб по дну Балтийского моря. Самое важное, чего сумел добиться российский газовый гигант под беспрецедентным давлением разного рода препятствий, — это отделить бизнес от политики.Западные, в том числе и американские аналитики, среди которых немало сторонников «жёсткой прагматики» администрации Трампа, признают, что попытки использовать против «Газпрома» и его партнёров по проекту «Северный поток 2» такие меры, как санкции, всё больше похожи на истерику.Запущенный с лёгкой руки российского «Газпрома» в сотрудничестве с четырьмя ведущими европейскими газовыми компаниями проект «Северный поток 2» (Nord Stream 2) стал намного более проблемным продолжением уже реализованного проекта «Северный поток». С коммерческой точки зрения он важен даже не столько для российского газового монополиста, сколько для его партнёров, чем и объясняется их стойкость под давлением санкций, политической трескотни и прочих обстоятельств, порой непредсказуемых.Газовый консорциум России и ЕС, который в нём представляют германская E.ON, транснациональный гигант Shell, нидерландская Gasunie и австрийская OMV, добился редкого бизнес-успеха, сумев привлечь к проекту внешнее финансирование на сумму 6,4 млрд. евро. И это несмотря на серьезные финансовые и экономические трудности, несмотря на то, что международные финансовые рынки в настоящее время не настроены на долгосрочное кредитование отнюдь не бесспорных проектов.Уникальным можно считать и тот факт, что после того как Nord Stream 2 продолжил первую фазу проекта, объёмы финансирования стали только нарастать, и в итоге первоначальное предложение кредиторов превысило привлекаемую сумму на 60%. В настоящее время прокладчики труб перешли 50-процентный рубеж протяжённости газовой магистрали Nord Stream 2. Им остаётся уложить по двум ниткам немногим более 1000 километров, причём работы ведутся сразу на нескольких участках. Поставка труб и всего необходимого идёт практически бесперебойно, в основном с территорий России и Германии, где никто не собирается обращать внимание на любые контрмеры.Впрочем, никаких конкретных действий никто на строительных платформах и не опасается, ведь из США регулярно инициируются какие-либо меры в основном финансового характера. Что вообще-то весьма характерно для такого «всемирного кассира», как Вашингтон. С учётом того, что практически все необходимые береговые работы по проекту уже завершены, планы «Газпрома» пустить газ в Nord Stream 2 уже в конце года смотрятся вполне реалистично.Никто не спорит, что "Северный поток 2" – это дорого, даже очень дорого, но вряд ли дороже, чем развитие американского проекта поставок сжиженного природного газа в ту же Европу. Американского президента, ярого сторонника либеральной рыночной модели, не может не раздражать тот факт, что СП-2 даже вкупе с СП-1 не подпал под европейское антимонопольное законодательство и миновал уже почти все подводные камни, связанные с проблемами украинского транзита.Однако Трамп не может отказаться от необходимости продвигать в Европу американский газ – это грозит потерей очков в предвыборной гонке, причём грозит и ему лично, и Республиканской партии. У республиканцев ведь нет на данный конкретный момент сколько-нибудь перспективного альтернативного кандидата. США – не Украина, и «вариант Зеленский» тут не пройдёт. А потому приходится бить «Северный поток 2» по хвостам, а для обывателей в случае практически гарантированной неудачи просто ссылаться на объективные обстоятельства.На сегодня в перспективе у «Северного потока 2» — очередной американский наезд на партнёров. Американский журнал Foreign Policy раскопал подробности законопроекта, в соответствии с которым компании, участвующие не только в проекте Nord Stream 2, но и в прокладке «всех российских морских трубопроводов», могут подпадать под санкции США. Причём без предупреждения.Понятно, что в качестве «всех» пока фигурирует только «Турецкий поток», так как закон будет распространяться на суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа. Однако всё это имеет место быть только в случае принятия закона, на что нужно время, хотя не стоит забывать, что американские сенаторы иногда бывают очень оперативными, а «Газпром» по части долгосрочных планов себя, как известно, не сильно ограничивает.Ради такого «перспективного» плана в одну лодку даже уселись политические оппоненты из Сената – продвинутая демократка от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин и республиканец из Техаса Тед Круз. По данным журнала, эти опытные политики, заседавшие в Сенате ещё при Бараке Обаме, уже приступили к разработке законопроекта.Планируется, что компаниям, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока 2", запретят вести бизнес в США. А владельцам и первым лицам таких компаний ограничат въезд в страну, и заморозят и их американские активы. По удар попадут и те, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.Против кого будут направлены такого рода меры, можно вычислить даже не читая текста: это исключительно партнёры «Газпрома», владеющие технологиями, которые недоступны офшорным или подставным структурам. Среди нынешних партнёров российской газовой монополии СМИ уже выделили две строительные компании: швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.На данный момент какие-либо сложности им вряд ли грозят, поскольку основные поставки уже завершены, и в крайнем случае надо будет либо ускорить работы до принятия американского закона, либо воспользоваться услугами посредников, которые не опасаются санкций. Китайские и южнокорейские компании, скорее всего, уже выстраиваются в очередь. Сложнее с перспективами сотрудничества с теми же итальянцами и швейцарцами в дальнейшем, однако к тому времени всё может сложиться как у Ходжи Насреддина – либо ишак умрёт, либо эмир, либо…Конечно, нельзя исключать некоторого подорожания проекта, и всё же любые санкции, тем более потенциальные, как говорят в Одессе, – это не проблема, это расходы. Похоже, остановить проект, который готов уже больше, чем на 50%, может только глобальная катастрофа. США же могут продолжать воевать со всеми сразу, могут и дальше продвигать свою навязчивую идею "make America greate again", буквально толкая Европу в русские объятия.Маршрут второго «потока» практически изначально был задуман как повторение первого, что обеспечило очень существенную экономию по целому ряду расходных статей. Сейчас какие-то изменения ещё возможны в силу того, что явно затянулось оглашение решения по согласованию маршрута Nord Stream 2 со стороны Дании. Однако мало кто сомневается, что под германским напором Копенгаген, скорее всего, пойдёт на некую дипломатичную форму получения отступных за своё согласие.При этом многие критики второй ветки «Северного потока» продолжают называть проект чрезмерно затратным и вряд ли окупаемым, даже в отдалённой перспективе. Тем не менее, с учётом постоянно растущего в экологичной Европе спроса на такой относительно чистый источник энергии, как газ, перспектива постоянного полного заполнения трубы Nord Stream 2 уже почти не вызывает сомнений.Как заявил представителям прессы заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, компания разрабатывает меры для сохранения проекта в графике.В настоящее время трубы Nord Stream 2 полностью уложены только в российской и германской частях маршрута, в то время как в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции после получения необходимых согласований уже ведутся полномасштабные работы. Датский участок по-прежнему остаётся нетронутым. Эксперты нефтегазовой отрасли признают, что пока реализуется самый неблагоприятный сценарий, и американцам, похоже, всё-таки удалось найти «слабое звено» проекта.Сейчас Дания заняла такую позицию, которая показывает её настрой на то, чтобы создать условия если не для срыва, то для серьёзного торможения проекта. Но надо учитывать, что и жёсткое датское «нет» не означает закрытия проекта – путь в обход «датской зоны» есть, хотя и достаточно длинный. И когда в Копенгагене всё же решат больше не отмалчиваться, останется фактически лишь проложить весьма небольшой участок.В Nord Stream 2 были изначально разработаны два варианта маршрута на прокладку труб в исключительной экономической зоне Дании. В Копенгагене, как сообщается, их рассматривают до сих пор. На промежуточном этапе было отмечено, что оба варианта не отвечают ожиданиям надзорной комиссии. Сейчас эта комиссия изучает третий, наиболее «экологичный» вариант маршрута, в котором дана оценка воздействия на окружающую среду.Он должен пройти южнее острова Борнхольм, и считается для Дании наиболее приемлемым. Но гарантий на одобрение тут тоже нет, зато есть шансы воздействовать на Данию с учётом того, что исключительная экономическая зона, в отличие от территориальных вод, не имеет отношения к государственному суверенитету. Воздействовать даже через суд, хотя как раз это и затянет пуск второго «потока» и принесёт колоссальные убытки участникам проекта.Все последние осложнения с Nord Stream 2 приходится рассматривать с точки зрения предстоящих переговоров по возобновлению украинского транзита, в который европейцы жаждут переадресовать до 60-70 млрд. кубометров русского газа. И вот тогда-то многие выгоды второго «потока» становятся весьма сомнительными, поскольку достаточное заполнение его труб окажется под вопросом сразу по двум причинам. Заполнять на все 100 процентов будет и нечем – часть уйдёт на Украину, и незачем – украинский транзит вместе с поставками американского СПГ могут существенно сбить спрос. Хотя бы в первые годы работы Nord Stream 2. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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