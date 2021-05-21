Nord Stream 2 AG под угрозой: Сенаторы США взбунтовались против решения Байдена

Санкции против оператора проекта "Северный поток - 2" (компании Nord Stream 2 AG) и её исполнительного директора Маттиаса Варнига требуют вернуть 14 сенаторов США, представивших соответствующий законопроект. Политики взбунтовались против решения президента Джо Байдена не вводить рестрикции, что, по их мнению, "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".

Один из авторов нового законопроекта, сенатор Кевин Крамер, распространил текст заявления, в котором сообщается о требовании ввести санкции против оператора проекта "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG, а также её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Идею в общей ложности поддерживают 14 сенаторов - все из Республиканской партии.

Сенаторы взбунтовались против решения президента Соединённых Штатов Джо Байдена, который ранее отказался вводить рестрикции против оператора проекта. Противники этого решения считают, что оно "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".

Если документ, представленный сенаторами, примут, то Вашингтону придётся ввести санкции против "субподрядчиков любой организации", которая принимает участие в строительстве "Северного потока - 2".

Пока же, напомним, в США намерены ввести рестрикции против четырёх судов и пяти организаций, причастных к строительству, но не к оператору проекта.

К слову, и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вынуждена была признать, что у Америки нет шансов остановить "Северный поток - 2", поскольку он готов уже на 95%. Хотя строительство газопровода Вашингтон всё ещё считает "плохой идеей, плохим планом" и в целом геополитическим проектом России, несмотря на то, что и в Москве, и в Берлине уже множество раз опровергали политическую составляющую, подчёркивая, что "Северный поток - 2" - это бизнес-проект.

Американские сенаторы, которые выразили желание вновь вернуть санкции против Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора, призывают других своих коллег поддержать их идею, запугивая тем, что в будущем США смогут на личном опыте узнать, "почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".