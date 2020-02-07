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Нонсенс для чиновников: Мишустин раскрыл данные, которые госслужащие во всем мире стараются не афишировать

07 февраля 2020, 16:39  •  161 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин оказался требовательным не только к другим, но в первую очередь к себе самому. Он раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего — он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России. То, что чиновники стараются не афишировать, Мишустин открыл. Скрывать действительно нечего — опыт успешного бизнесмена и специалиста в сельском хозяйстве для многих может стать хорошим примером.
Премьер-министр России Михаил Мишустин оказался не только достойным государственным служащим, но и успешным бизнесменом и специалистом в сельском хозяйстве.
Известно, что до перехода в Федеральную налоговую службу Мишустин работал в крупнейшей компании — Объединённой финансовой группе (UFG). В беседе с корреспондентом РБК управляющий партнёр компании Полина Герасименко рассказала о том, что Мишустин "всегда находил инновационные решения для традиционных задач и стремился повысить эффективность бизнес-процессов".
Успешная работа в компании приносила ему хороший доход, однако через два года Мишустин перешёл на государственную службу. Герасименко отметила, что "Михаил Владимирович всё-таки в душе государственник".
Стоит отметить, что вопрос о доходах Мишустина не остался без ответа. Премьер и его семья дали согласие на разглашение информации, связанной с их доходами.
Герасименко рассказала, что в апреле 2008 года для владения своими активами Мишустин учредил семейный траст, что является нормальной практикой в инвестиционных компаниях по всему миру.
Через этот траст он владел 25%-ными долями в уже созданных на момент своего прихода фондах.
"И при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%", — уточнила Герасименко.
Вознаграждение Мишустина как ключевого руководителя составило в 2009 году около 79 млн рублей, что было им задекларировано.
Герасименко отмечает, что большая часть вознаграждения является бонусами по сделкам, которые в случае успеха значительно больше зарплаты.
Стоит отметить, что чаще всего подобную информацию чиновники стараются не афишировать, однако Михаилу Мишустину, очевидно, нечего скрывать, что не может не радовать, ведь, как сказал президент Владмир Путин, чиновники должны взаимодействовать с обществом. Если государственный служащий может поделиться своим опытом успешного бизнесмена, обнародовать свои доходы — значит, скрывать ему нечего, а это даёт надежду на масштабные изменения во властных структурах России.

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