Номинант "Оскара" Йоханн Йоханнссон найден мертвым в квартире в Берлине

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Всемирно известный композитор скончался в возрасте 48 лет.

В Берлине скончался всемирно известный композитор Йоханн Йоханнссон. Номинант "Оскара" и обладатель "Золотого глобуса" ушел из жизни на 49-м году жизни.

Его тело было обнаружено в квартире в Берлине 9 февраля, однако в прессе сообщение о смерти знаменитого исландского композитора стали появляться лишь сегодня.

Известно, что берлинские власти сейчас расследуют обстоятельства смерти музыканта.

Йоханн Йоханнссон стал наиболее известен своей музыкой к кинофильмам.

Его работы были использованы в фильмах Дени Вильнева, а также в биографической драме "Вселенная Стивена Хокинга" о жизни Стивена Хокинга.

Всего на счету композитора, который также является номинантом "Оскара", музыка к 44 кинокартинам.