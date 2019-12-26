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Номера у автодилера, код региона и возрастное ограничение: правительство разъяснило новые правила регистрации машин

26 декабря 2019, 21:09  •  45 • В России
С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Теперь машину можно будет поставить на учёт непосредственно у автодилера. Кроме того, документом вводится разделение понятий регистрационного номера и знака, а также привязка кода региона на номерах к месту прописки владельца.
 
Выдача номерных знаков при регистрации автомобиля РИА Новости © Павел Лисицын
 

Правительство одобрило новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина. Правила вступают в силу 1 января 2020 года.

«Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое», — говорится на сайте правительства.

В документе есть несколько принципиальных изменений, в частности, введена возможность регистрировать машину непосредственно в автосалоне. Заниматься этим будут «уполномоченные лица специализированной организации» — этот термин применяется впервые.

  • Посетитель в автосалоне
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Речь идёт о сотрудниках организаций, в том числе автосалонов, которые смогут осмотреть автомобиль и принять документы у владельца для последующей передачи в ГИБДД. В случае положительного решения сотрудник автосалона получит за владельца машины свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и регистрационные знаки.

Отметим, что для доступа к новой функции автодилер должен быть включён в государственный реестр.

Комментируя одобренные правительством изменения, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поприветствовал новый порядок регистрации транспорта.

«То, что смогу регистрировать в салонах — хорошо и удобно для водителей. Не надо будет никуда ехать, после покупки машины можно будет выехать из салона прямо с номерами», — сказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что документом никто не отменял функцию государства по регистрации транспортных средств.

«Это просто дополнительная возможность в виде сервиса, где водитель, покупая новый автомобиль, может в автосалоне провести все регистрационные действия. Но никто не отменяет право гражданина самому через систему Госуслуг в любое подразделение ГИБДД и там зарегистрировать транспортное средство», — сказал эксперт в беседе с RT.

Регистрационный номер и знак

Кроме того, документ вводит понятия «государственный регистрационный номер» (ГРН) и «государственный регистрационный знак» (ГРЗ). В первом случае речь идёт о сочетании букв и цифр, который ГИБДД присваивает автомобилю. Во втором — непосредственно о металлической табличке с нанесённым на неё ГРН, которую устанавливают на автомобиль.

С ГРЗ и ГРН связано ещё одно важное изменение в правилах регистрации. Теперь код региона на номере должен совпадать с кодом региона, в котором зарегистрирован владелец автомобиля. Прежний порядок подразумевал, что при регистрации машины в определённом субъекте РФ автомобилист получал регистрационные знаки с номерами этого региона.

«Присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства», — гласит вступающий в силу 1 января документ.

Комментируя привязку кода региона к месту прописки, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин усомнился в целесообразности этого изменения в текущих реалиях.

«Наоборот, нужны единые федеральные номера. У нас одни и те же правила по всей стране. Люди мигрируют, живу в одном месте, а работают в другом. И вот эта привязка к региону только вводит дезорганизацию. Тем более, это совершенно не связано с транспортным налогом», — полагает эксперт.

Помимо прочего, новые правила запрещают регистрировать транспорт на лиц младше 16 лет, а также увеличивают до одного года срок, в течение которого можно поставить на учёт автомобиль, временно ввезённый из другого государства.

Дополнительная маркировка

Ранее правительство утвердило ещё один документ, регламентирующий порядок регистрации транспорта и вступающий в силу с 1 января 2020 года. Речь идёт о постановлении, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших идентификационных номеров на автомобилях.

Документ гласит, что автовладелец, обнаружив проблему с прочтением заводских идентификационных номеров из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения, будет обязан нанести на автомобиль дополнительную маркировку.

Для этого требуется обратиться в ГИБДД с заявлением, в котором будет описана проблема и указаны все данные: идентификационный номер, бирки, пломбы и печати.

По итогам этой процедуры орган по сертификации, аккредитованная испытательная лаборатория или завод — изготовитель автомобиля наносит на не подвергающиеся демонтажу части транспортного средства дополнительную маркировку. Впоследствии автовладельцу выдаётся свидетельство о произведённой работе.

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