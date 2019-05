Номенклатура Евросоюза не хочет ничего менять

Европа на историческом перепутье?

В эти дни нет ни одного европейского издания, обходящего молчанием начавшиеся выборы в Европарламент. При этом некоторая неврастения охватила почти всех – националисты наступают!

Голландия первой открыла двери избирательных участков, куда теоретически могут прийти почти 13 миллионов избирателей. Однако все не придут. Пять лет назад голосовали только 37 процентов имеющих право голоса. Поэтому кто соберет больше голосов – премьер-министр Марк Рютте (Народная партия за свободу и демократию) или Тьери Броде (Форум за демократию) – решат энтузиасты, заставившие себя выйти за порог. У Броде, партию которого здесь называют право-популистской, энтузиастов больше.

К вечеру воскресенья проголосуют избиратели 28 стран-членов ЕС, и станет ясно, подвинется ли куда-нибудь Европа.

«Популистами» теперь называют всех, кто скептически оценивает то, что представляет собой брюссельская машина Евросоюза. Потому «машина» и нервничает. Судьбоносными для Старого Света назвал эти выборы глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер. Он готовит себя на пост главы Еврокомиссии, но если на выборах наберут достаточно мандатов «популисты» (евроскептики), то с ними он ни о чём не договорится. «Европа, в которой мы сегодня живем, – это хорошая, благополучная Европа. Мы не дадим националистам разрушить ее», – заявляет Вебер. «Мы не отдадим экстремистам власть в Европе. Это решение, которое определит судьбу европейцев. Это ваше решение. Вы решаете, какой будет Европа в ближайшем будущем», – вторит ему зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерман. Однако если избиратель ещё ничего не решил, почему Тиммерман уже не хочет отдавать власть?

Явное нежелание номенклатуры ЕС двигать Европу куда бы то ни было может сослужить ей плохую службу в эти дни. Европа далеко не благополучна. Исламизировать её безболезненно не получилось. Заставить народы Европы утратить своё национальное лицо можно только через люмпенизацию целого континента, а это ещё не удавалось никому. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, одним из первых высказавший эту простую мысль, считает, что в борьбе за голоса нынешние евродемократы не намерены ограничивать поток мигрантов: «Тот, кто принимает нелегальных мигрантов и беженцев, тот создает нации со смешанными расами. В таких странах могут исчезнуть исторические традиции и возникнуть новый миропорядок», – говорит Орбан.

Так же считают немецкие, французские, датские, итальянские правые консерваторы (разумеется, «популисты»). Немецкие СМИ подсчитали, что их альянс может получить до 20 процентов мест в Европарламенте, и тогда их влияние на формирование политики ЕС станет необратимым.

Как отмечает The Economist, с самого рождения Европарламента, с 1979 года, в нём доминировали так называемые центристы. Это не помогло сбалансировать экономику ЕС так, чтобы южане перестали жить в долг. Потому евроскептиков на юге Европы больше. Глава итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини надеется освободить Европу от давления Брюсселя и собрать силы для настоящих перемен. Издание полагает, что Европейский союз людей и наций (European Alliance of Peoples and Nations), о создании которого заявил Сальвини, способен занять четвёртое место на выборах и добавить себе ещё около 60 мест в Европарламенте, увеличив количество правоконсервативных депутатов до 179 (из 751). Это в любом случае меньшинство, но важна тенденция.

Если взять главный локомотив Евросоюза – Германию, то здесь всё большее внимание привлекает антииммигрантская «Альтернатива для Германии». Эта партия существует всего шесть лет, но уже добилась значительных успехов, став третьей по величине в бундестаге. «Когда так много беженцев нарушают закон, терпению приходит конец » , – заявляет один из лидеров «Альтернативы» Александр Гауланд. Он родом из Хемница, и там говорят так: «Германия была спокойным уголком, удаленным от большинства проблем внешнего мира. И тут Меркель решила открыть страну и за год впустить почти миллион мигрантов (главным образом мужчин, в основном – мусульман). Это изменило Германию. И мы – единственная политическая сила, которая противостоит массовой миграции. При этом опросы показывают, что почти 50 процентов населения против массовой иммиграции. Для всех это стало ударом». А вот как комментирует улица: «Сюда приезжают отбросы, которых выкинули из их собственных стран. И эти паразиты пируют за мой счет».

С 2015 года в Германии зарегистрировано более 1,2 миллиона лиц, просящих убежища. Однако иногда кажется, что убежища впору просить самим немцам. Нарастающий гнев в отношении мигрантов возвращается насилием, пишет Евроньюс, умалчивая о том, что, как правило, это ответ на насилие пришельцев. При этом даже немецкие СМИ не стыдятся сравнивать нынешнюю ситуацию с Германией 1930-х годов.

Чиновникам в Брюсселе, видимо, невдомёк, что нельзя смешать воду с маслом. Ни в Хемнице, ни в Германии, ни в Европе в целом. «Ислам, на мой взгляд, неприемлем для интеграции. Мы видим это изо дня в день: арабские иммигранты в Германии, в других странах Европы слоняются без дела по улицам, чуть ли не каждый день нападают на немцев с ножами или избивают их. Таких случаев слишком много, это позволяет сделать вывод: да, ислам не вписывается ни в немецкую жизнь, ни – шире – в европейскую», – говорит кандидат на выборах в Европарламент от «Альтернативы для Германии» Фальк Хейлигеншмидт.

Не обошёл стороной эту дискуссию и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, ныне адвокат президента США Дональда Трампа: «Думаю, в Европе было бы хорошо развернуть дискуссию на тему: интернационализм или приоритет интересов каждой отдельной страны ЕС? Последнее, я полагаю, называется национализмом. У этого понятия негативное значение из-за ряда произошедших исторических событий, связанных с национализмом. Однако ведь так естественно любить свою родину. Сколько суверенитета вы хотите отдать? Сколько сохранить? Будучи выходцем из страны, где полномочия власти ограничены, где существуют федеральные власти и власти в штатах, я чувствую себя комфортно, когда на местах поддерживают определенную степень суверенитета».