Noi: Плахотнюку помогли бежать спецслужбы США и Пётр Порошенко

Посол США в Молдове Дерек Хоган всё отрицает

В молдавские СМИ попали результаты служебного расследования спецслужб Молдовы по поводу того, как Владу Плахотнюку, олигарху и бывшему лидеру Демократической партии, удалось сбежать из страны. Как оказалось, побег олигарха состоялся не без помощи американских спецслужб и верного украинского друга Петра Порошенко.

Напомним, что в начале июня Демократическая партия (ДПМ) не собиралась расставаться с властью, и Молдова оказалась на пороге хаоса.

«14 июня в середине дня офис ДПМ на улице Армянской посетил посол США Дерeк Хоган и пробыл там не более 9 минут с учётом времени, необходимого на то, чтобы выйти из машины, подняться в кабинет Плахотнюка, выйти из кабинета Плахотнюка и сесть в машину. Судя по всему, беседа длилась не более 3-х минут», – сообщает м олдавское интернет-издание Noi, журналисты которого провели собственное расследование .

Что посол мог сообщить Плахотнюку, чтобы тот срочно покинул страну, не попрощавшись с родными, соратниками и даже с больной матерью? Noi уверяет, что Дерек Хоган передал олигарху информацию о том, что в страну прибыли группы спецназа «одного из иностранных государств» с заданием – арестовать или ликвидировать лидера ДПМ.

Впрочем, по мнению журналистов Noi, на самом деле никакого спецназа не было – олигарха банально испугали, а он не успел оценить опасность.

15 июня Демократическая партия объявила, что лидер ДПМ накануне отбыл с семьёй на отдых. Тогда было непонятно, как ему удалось незамеченным улететь из страны. Других вариантов покинуть страну не было: аэропорт в Кишинёве – единственный международный.

Впрочем, уже 15 июня новый глава МВД Андрей Нэстасе заявил, что олигарх мог уехать через Приднестровье на Украину, а оттуда уже улететь. По мнению Нэстасе, «других возможностей незаметно покинуть страну нет».

Теперь версию министра внутренних дел подтверждают и журналисты Noi.

«14 июня, между 17.00 и 18.00 Плахотнюк на автомобиле марки "Мерседес" без каких-либо проверок пересёк границу с Приднестровьем по мосту через Днестр в районе села Бычок, где его ждали представители приднестровских спецслужб, а также группа с Украины во главе с начальником личной охраны Порошенко – близкого друга и партнёра Плахотнюка. Так же, без проверок, была пересечена граница Украины», – сообщает интернет-издание.

В дороге возникли непредвиденные трудности – автомобиль Плахотнюка сломался, и ему пришлось пересесть в микроавтобус. В ночь на 15 июня Плахотнюк и сопровождающие его лица прибыли в аэропорт Одессы, где уже ждал чартерный самолёт в Майами.

Эта версия вполне правдоподобна. Проезд по территории Приднестровской республики ему мог обеспечить местный магнат Виктор Гушан. Плахотнюка с ним связывают старые дружеские и деловые отношения. Так же, как и с Петром Порошенко, который обеспечил безопасность на территории Украины.

Журналисты Noi уверяют, что в США Плахотнюку дали некие гарантии безопасности, кстати, там у него есть и элитная недвижимость, и бизнес, так что бедствовать беглый олигарх не будет.

Однако посол США в Молдове Дерек Хоган всё отрицает.

«Не было никаких договорённостей между США и Плахотнюком касаемо демократической передачи власти в Молдавии, например о том, что если он уходит, то получает какую-то защиту, – такого не было», – заявил Хоган журналистам. И добавил, что если будет запрос об экстрадиции олигарха, то беглого лидера ДПМ, безусловно, экстрадируют. Но только в том случае, если будут существовать «весомые обстоятельства».

«Если правительство США получит такой запрос, оно его проанализирует. И если на основании дела будет сделан вывод, что Плахотнюк должен быть выдан, то это будет сделано», – пообещал Дерек Хоган.

Отрицают факт проезда кортежа Плахотнюка и по территории Приднестровья.

«Это невозможно! Как вы себе представляете, что такой человек, с таким кортежем мог проследовать на территорию ПМР без каких-либо проверок? Если бы он тут появился, вся республика бы гудела! Он столько неприятностей и зла принёс Приднестровью, только мы знаем, сколько!» – заявил г лава МВД Приднестровской республики Руслан Мова в интервью «Комсомольской правде» .

В Приднестровье уверены, что озвученная версия о побеге Плахотнюка через территорию ПМР придумана для дискредитации правительства республики, ведь никто не мешал экс-лидеру ДПМ вылететь из аэропорта Кишинёва 14 июня, на тот момент его никто не преследовал по закону.

На сегодняшний день на всё имущество Плахотнюка правоохранительными органами Молдовы наложен арест, его самого обвиняют в попытке узурпации власти и в ряде экономических преступлений. Также открыты уголовные дела против олигарха в Швейцарии и в России за организацию международного наркосиндиката и за банковское мошенничество.

А вопрос о том, как удалось олигарху покинуть Молдову, остаётся открытым.