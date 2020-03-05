Ногопожатия против бактерий? Из-за коронавируса Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами

В среду, 4 марта, на странице в Twitter ОПЕК появилось видео встречи генсека организации Мохаммеда Баркиндо и министра энергетики России Александра Новака в Вене. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире члены делегаций решили отказаться от традиционных рукопожатий и в шутку "поздоровались" с помощью ног.

На кадрах видно, как Новак и Баркиндо касаются друг друга ступнями.

"Культурные люди", - отметила Виктория Бородина.

"Повеселились ребята", - написал Александр Бушман.

Были и те, кто счёл такой способ приветствия неуместным. Кроме того, пользователи указали, что обувь всё равно придётся снимать руками.

"Но здороваться ногами - это не по-русски. В ногах правды нет", - пишет Telegram-канал "Методичка".

С 5 по 6 марта в небольшом составе министры стран - членов ОПЕК+ обсудят текущие вопросы.

Напомним, ранее из-за распространения коронавируса немецкий министр отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель. В то же время, российские работодатели, как пишут РИА ФАН, активней стали думать о борьбе с коронавирусом.