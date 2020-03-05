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Ногопожатия против бактерий? Из-за коронавируса Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами

05 марта 2020, 13:35  •  62 • В мире
Из-за распространения коронавируса в мире глава минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК поздоровались... ногами. В Сети юмор оценили, но засомневались, что "ногопожатия" - хороший способ борьбы с вирусами.
В среду, 4 марта, на странице в Twitter ОПЕК появилось видео встречи генсека организации Мохаммеда Баркиндо и министра энергетики России Александра Новака в Вене. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире члены делегаций решили отказаться от традиционных рукопожатий и в шутку "поздоровались" с помощью ног.
На кадрах видно, как Новак и Баркиндо касаются друг друга ступнями.
"Культурные люди", - отметила Виктория Бородина.
"Повеселились ребята", - написал Александр Бушман.
Были и те, кто счёл такой способ приветствия неуместным. Кроме того, пользователи указали, что обувь всё равно придётся снимать руками.
"Но здороваться ногами - это не по-русски. В ногах правды нет", - пишет Telegram-канал "Методичка".
С 5 по 6 марта в небольшом составе министры стран - членов ОПЕК+ обсудят текущие вопросы.
Напомним, ранее из-за распространения коронавируса немецкий министр отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель. В то же время, российские работодатели, как пишут РИА ФАН, активней стали думать о борьбе с коронавирусом.

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