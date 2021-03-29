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Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"

29 марта 2021, 01:00  •  99 • Политика
"Больная" нога Алексея Навального выдала его с головой. Журналист Александр Сосновский обратил внимание на несостыковку в показаниях блогера: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции".
Сосновский обратил внимание, что когда Навальный покинул клинику "Шарите" и проходил курс реабилитации с физиотерапевтом, он жаловался на "онемение и мурашки" в правой ноге. Тогда "берлинский пациент" списывал всё на своё "отравление".
Однако на днях Навальный сообщил об онемении с мурашками уже в левой ноге. И пояснил, что это является следствием защемления нерва.
Извините, больной. Вы не соблюдаете правила симуляции. Нельзя путать симптомы, выберите уже одну ногу. Либо вы просто боитесь использовать сегодня слово "отравление", потому что опасаетесь немедленной реакции немцев, - пишет журналист в Telegram.
Он добавил, что защемление у Навального диагностировали в Швейцарии, куда он направился после выписки из "Шарите". Никакого отношения к предполагаемому "отравлению" это, разумеется, не имеет. Сосновский добавил, что "больные" ноги не мешают Навальному заниматься кроссфитом в колонии, где он отбывает тюремный срок.
Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ

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