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Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 01:00 • 99 • Политика
"Больная" нога Алексея Навального выдала его с головой. Журналист Александр Сосновский обратил внимание на несостыковку в показаниях блогера: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции".
Сосновский обратил внимание, что когда Навальный покинул клинику "Шарите" и проходил курс реабилитации с физиотерапевтом, он жаловался на "онемение и мурашки" в правой ноге. Тогда "берлинский пациент" списывал всё на своё "отравление".
Однако на днях Навальный сообщил об онемении с мурашками уже в левой ноге. И пояснил, что это является следствием защемления нерва.
Он добавил, что защемление у Навального диагностировали в Швейцарии, куда он направился после выписки из "Шарите". Никакого отношения к предполагаемому "отравлению" это, разумеется, не имеет. Сосновский добавил, что "больные" ноги не мешают Навальному заниматься кроссфитом в колонии, где он отбывает тюремный срок.
Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ
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