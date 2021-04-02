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Нога болит только в Instagram: Навальный разгуливает по колонии и плюёт на надзирателей - видео

02 апреля 2021, 17:45  •  105 • Политика
В Сети появилось видео из колонии, где сидит Навальный. "Борец с режимом" спокойно ходит, дерзит и плюёт на надзирателей. "Отлично сидит. Спина и нога болят только в инстаграме", - комментирует Меркури.
Появилось видео из Владимирской колонии, где сидит Алексей Навальный. На кадрах видно, как он вальяжно разгуливает по бараку, дерзит надзирателям и плюёт им под ноги. Запись оценил независимый журналист Илиас Меркури.
Речь идёт о записи с камеры наблюдения, установленной в тюремном бараке. Судя по тайм-коду, действие происходит в пятницу, 26 марта. На кадрах видно, что Навальный не испытывает никаких проблем с походкой, ведёт себя нагло и дерзко.
Рука в кармане, чай (или что-то там жидкое), походка расслабленная, беседа с сотрудником. Отлично сидит. Спина и нога болят только в инстаграме,
- комментирует запись Илиас Меркури в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее Навальный заявлял о болях в спине и ногах, а недавно и вовсе объявил голодовку, чтобы к нему привели приглашённого врача. Тюремный врач, осматривавший Навального, никаких проблем со здоровьем у него не нашёл.

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