Ночью на майдане в Киеве играл гимн СССР, но Россия на Украину не напала – что же дальше?

Совместный выход к прессе президента Путина и канцлера Шольца как бы подаёт знак, что стороны договорились – иначе бы вышли по отдельности. О чём, собственно, договорились, обозначил германский канцлер – Зеленский твёрдо пообещал, что очень быстро все законопроекты о статусе Донбасса будут обсуждены и приняты, изменения в конституцию Украины будут внесены, а выборы на Донбассе – проведены. Если Зеленский это и в самом деле пообещал, Украину в ближайшее время ждут неоднозначные процессы.

Сюжет: Украинский кризис

С одной стороны, Зеленский вполне может «кинуть» германских партнёров, как он уже это неоднократно проделывал с американцами и китайцами, да и с нами тоже. Но, с другой стороны, если он «кинет» и немцев, Киев лишится влиятельного защитника. В нынешнем положении это – выстрел себе в ногу. Так или иначе, обещание придётся исполнить – вот только хватит ли у Зеленского духа, а у его властной вертикали – возможностей? По сути, если Зеленский начнёт исполнять положения минских договорённостей, а не продолжит добиваться их пересмотра, вся украинская государственная конструкция зашатается – и не суть важно, что в итоге её обрушит, парад суверенитетов или акции националистов, чреватые началом всеукраинской гражданской войны. Не забываем, что «Русская весна»-2014 началась отнюдь не на Донбассе, а в Харькове и Одессе, и не стоит впадать в заблуждение, что за 8 лет ситуация рассосалась. Ещё напомним, что региональные законодатели ещё в 2015-2016 годах реформировали местные законы, касаемо расширения автономности действий. Так что процессы, подобные тем, что мы наблюдали 8 лет назад, вполне могут возобновиться.

Обратите внимание на то, как резво депутаты Госдумы определились с признанием народных республик. Теперь, если Киев станет тянуть с выполнением минского плана по пунктам, пытаясь, в привычной манере, отредактировать его с выгодой для себя, Путину хватит пары минут, чтобы поставить свою подпись под указом о признании ДНР и ЛНР. В границах, обозначенных в учредительных документах народных республик – то есть, не в их сегодняшнем виде, а в границах Донецкой и Луганской областей. Что, как несложно понять, повлечёт за собой территориальные претензии к Украине. И станет детонатором аналогичных процессов в Харькове, Запорожье, Херсоне, Николаеве и Одессе.