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Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники

14 марта 2022, 08:05  •  202 • Политика
Ночью военнослужащие чеченского спецназа вошли в Мариуполь. Об этом сообщили сразу несколько источников.
По данным Telegram-канала "Силовики", ночью сотрудники чеченского спецназа вошли в оккупированный украинскими нацистами Мариуполь. Информацию об этом подтверждает также и канал "Оперативные сводки". Авторы уточняют, что спецназовцы уже приступили к зачистке города от радикалов и прочих украинских неонацистов.
"Выход у нацбатальона только один, в противном случае все будут ликвидированы. Не убиты, как военнослужащие ВСУ, а именно ликвидированы. Время пошло, и оно не в вашу пользу", - напоминают авторы канала.
Ситуацию прокомментировал также писатель и общественный деятель Захар Прилепин. По его словам, если эта информация подтверждается, это означает то, что "созрело решение ускорить как раз к переговорам взятие Мариуполя".
Он напомнил о том, что опыт зачисток у кадыровцев колоссальный - "с невероятными, но увенчавшимися успехом усилиями, они решили проблему терроризма внутри своей республики". При этом он отметил, что чеченские военнослужащие и спецназовцы "воевали там с настоящими профессионалами, закаленными, вот совпадение, восьмилетней, в том числе - городской - войной".
В своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к находящимся в Мариуполе нацистам, также косвенно подтвердив информацию о заходе чеченского спецназа в город. Кадыров призвал радикалов сдаться уже в ближайшие часы – "вечером будет поздно". Он уточнил, что вокруг и внутри Мариуполя находится пять тысяч лучших чеченских бойцов.
"Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Ещё раз говорю вечером будет поздно! Вы не жили достойно, не воюете отважно и умрете как шайтаны!", - написал Кадыров.
При этом жители Мариуполя уже почти две недели являются заложниками украинских радикалов. В городе нет ни воды, ни света, ни связи, ни отопления. Запасы еды у многих подходят к концу - у некоторых они закончились давно. Попытки покинуть Мариуполь зачастую приводят к тому, что нежелающие выпускать жителей нацисты расстреливают людей прямо на выезде из города. "Счастливчики", которые смогли вырваться в эфир или появиться на связи в соцсетях буквально кричат о помощи - людям с каждым днём всё сложнее выживать в этих условиях, в городе очень много детей, которых необходимо спасать как можно скорее.

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