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Ночную провокацию Израиля "смазали" средства ПВО Сирии

20 августа 2021, 03:00  •  28 • В мире
В Сирии сообщили, что в ночь на 20 августа Израиль атаковал ракетами пригороды Дамаска и Хомса.
В САР оценивают разрушения после ночной провокации со стороны Израиля. По информации государственного агентства SANA, для отражения атаки были задействованы средства противовоздушной обороны.
В Сирии указали, что израильские военные наносили удары из воздушного пространства Ливана. Со стороны Бейрута производились удары по пригородам Дамаска и Хомса. Однако провокацию "смазали" силы ПВО.
В армии арабской республики уточнили, что большую часть ракет системам ПВО удалось отразить.
Подобные нападения - не редкость для региона, напоминает ФАН.

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