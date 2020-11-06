Ночной секрет Джо Байдена подтвердила Джорджия: Итоги выборов в США тянут на крупный скандал

Кандидат от Демократической партии Джо Байден перехватывает Джорджию - это 16 выборщиков и победа на выборах президента США, если исходить из текущих цифр. Однако пока подсчёт так и не завершён. Изюминка произошедшего в том, что ранее Джорджию взяли республиканцы. На протяжении последних дней здесь лидировал Дональд Трамп. А теперь... с перевесом в 917 голосов его опережает Байден.

Отдельно стоит добавить, что в Джорджии 5 миллионов избирателей. И перевес в 917 голосов, полученный именно после ночного пересчёта голосов, выглядит насмешкой. Точно так же ночью к Байдену переползли ещё несколько штатов. А дальше Дональд Трамп заявил о намерении начать судебные тяжбы.

Говорить об окончательном подсчёте голосов не приходится. Дело в том, что проанализировать ещё предстоит почтовые голоса. И некоторые избиркомы заявили, что будут принимать бюллетени в ближайшие полторы недели. Сейчас Байден лидирует в штатах, которые дают 286 выборщиков (для избрания нужно 270), Трамп - в штатах, распределяющих 252. Американцы в ожидании итогов голосования... бунтуют, протесты в городах нарастают и жёстко пресекаются силовиками.

Напомним, Царьград продолжает онлайн-трансляцию, подводя итоги выборов США. Однако пока мы можем лишь констатировать, что страна остаётся без президента.