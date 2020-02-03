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Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели

03 февраля 2020, 11:54  •  172 • Политика
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим, организовав ночную атаку. Русские отобрали управление, а затем уничтожили все объекты.
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, о чём в ходе брифинга в воскресенье, 2 февраля, рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике, генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент с беспилотниками произошёл накануне вечером - точнее, в ночное время.
Средства контроля российской авиабазы без труда обнаружили объекты - "групповую воздушную цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации". Для начала средства РЭБ перехватили управление беспилотниками, а затем вывели все объекты из строя - "нарушением функционирования систем управления".
Пострадавших в результате инцидента нет. Российская база функционирует в нормальном режиме, добавил Боренков.
Россия в лице Центра по примирению призывает бандитов отказаться от подобных вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Не первая атака

В декабре 2019 года сирийские боевики также пытались атаковать при помощи примитивных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим. Подробности нападения тогда в ходе брифинга озвучивал тот же Юрий Боренков.
По его информации, атака была совершена в воскресенье, 22 декабря. Боевики дождались наступления тёмного времени суток, а затем запустили в направлении российской авиабазы самодельные беспилотные летательные аппараты.
"В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления", - рапортовал Юрий Боренков.
Он добавил, что инцидент не нанёс ни материального, ни какого-либо другого ущерба. Никто не пострадал. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, подчеркнул Боренков.

Досье

В марте 2011 года в Сирии началось противостояние между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, требующей ухода Башара Асада с поста президента.
В 2014 году к борьбе с правительственными силами подключились боевики террористических организаций, в том числе "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
К концу лета 2015 года различные террористические группировки контролировали порядка 70% территории Сирии, боевики ИГ захватили Ракку, Пальмиру, Манбидж, ряд других стратегически важных населённых пунктов, транспортных коммуникаций, нефтяных и газовых месторождений.
Правительственные силы не могли самостоятельно справиться с наступлением боевиков, воздушные удары возглавляемой США международной коалиции против ИГ также не оказывали должного воздействия на террористические группировки. В этой обстановке президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой о помощи. Авиагруппировка России в Сирии дислоцируется на базе Хмеймим.

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