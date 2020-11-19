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Ночевать придётся в СИЗО: Что будет с опальным аудитором Счётной палаты до суда

19 ноября 2020, 01:45  •  105 • Политика
Михаил Мень проведёт ночь до суда в изоляторе временного содержания. Ему должны выбрать меру пресечения уже в четверг, 19 ноября.
Задержанный сегодня в Москве аудитор Счётной палаты Михаил Мень будет ждать суда в столичном СИЗО. Заседание, на котором будет рассмотрена мера пресечения для него, состоятся уже завтра.
Михаила Меня обвиняют в растрате 700 млн рублей, когда он занимал пост губернатора Ивановской области. По версии следствия, преступление произошло в 2011 году, когда бенефициары группы компаний "Продо", располагая информацией о предстоящем предоставлении бюджетных кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в группу для организации выделения Минфином такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части. Правоохранители считают, что Мень входил в эту самую группу.
Ранее Совет Федерации выдал Генпрокуратуре разрешение на задержание аудитора Счётной палаты. Его взяли в Красногорском районе Подмосковья. После этого Мень был тут же доставлен на допрос в Следственный комитет, сообщает ТАСС.

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